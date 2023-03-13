Экс-разведчик США объяснил, зачем Украина использует неподготовленных бойцов на фронте

Экс-разведчик США Риттер: Украина выигрывает время за счет неподготовленных мобилизованных

14 марта 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Украина отправляет в зону СВО неподготовленных мобилизованных, чтобы выиграть время Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина направляет мобилизованных без опыта в зону СВО, чтобы дать время для обучения военных отрядов. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Так он ответил на вопрос американской писательницы Ани К. «Все, что пытается сделать Украина — это выиграть время для других военных отрядов, пока те проходят обучение. У мобилизованных украинцев — единственная задача, которую перед ними ставит их правительство — протянуть пару дней и умереть», — рассказал Скотт Риттер в эфире youtube-канала американской писательницы Ани К. Бойцы ВСУ также отмечают, что в их рядах появляется все больше неопытных военных. Они жалуются, что мобилизованные украинцы бегут со своих позиций. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что отсутствие боевого слаживания не дает украинским военным ощутить ответственность друг за друга, поэтому они склонны бросать своих товарищей при отступлении. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что неопытных украинских мобилизованных массово направляют под Кременную, передает «Национальная служба новостей».

Украина направляет мобилизованных без опыта в зону СВО, чтобы дать время для обучения военных отрядов. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Так он ответил на вопрос американской писательницы Ани К. «Все, что пытается сделать Украина — это выиграть время для других военных отрядов, пока те проходят обучение. У мобилизованных украинцев — единственная задача, которую перед ними ставит их правительство — протянуть пару дней и умереть», — рассказал Скотт Риттер в эфире youtube-канала американской писательницы Ани К. Бойцы ВСУ также отмечают, что в их рядах появляется все больше неопытных военных. Они жалуются, что мобилизованные украинцы бегут со своих позиций. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что отсутствие боевого слаживания не дает украинским военным ощутить ответственность друг за друга, поэтому они склонны бросать своих товарищей при отступлении. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что неопытных украинских мобилизованных массово направляют под Кременную, передает «Национальная служба новостей».