Главком ВСУ Сырский: США виноваты в падении морального духа солдат Украины

Задержки военной помощи от США привели к серьезным неудачам и последующему падению морального духа у солдат ВСУ. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью CNN.
«Сырский сказал, что задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Он признал, что эта проблема все еще актуальна», — передает американский телеканал слова главнокомандующего ВСУ.
Сырский также рассказал CNN, что часто ездит на передовую к солдатам. Так он старается проводить больше времени с воюющими на фронте.
Ранее главнокомандующий ВСУ признал преимущество России под Курском. По его словам, ВС РФ опережают украинскую армию в вооружении и численности войск.
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