05 сентября 2024

Главком ВСУ Сырский: США виноваты в падении морального духа солдат Украины

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Главком ВСУ увидел вину США в неудачах ВСУ на фронте
Главком ВСУ увидел вину США в неудачах ВСУ на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Задержки военной помощи от США привели к серьезным неудачам и последующему падению морального духа у солдат ВСУ. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью CNN.

«Сырский сказал, что задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Он признал, что эта проблема все еще актуальна», — передает американский телеканал слова главнокомандующего ВСУ.

Сырский также рассказал CNN, что часто ездит на передовую к солдатам. Так он старается проводить больше времени с воюющими на фронте.

Ранее главнокомандующий ВСУ признал преимущество России под Курском. По его словам, ВС РФ опережают украинскую армию в вооружении и численности войск.

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Задержки военной помощи от США привели к серьезным неудачам и последующему падению морального духа у солдат ВСУ. Об этом сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью CNN. «Сырский сказал, что задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Он признал, что эта проблема все еще актуальна», — передает американский телеканал слова главнокомандующего ВСУ. Сырский также рассказал CNN, что часто ездит на передовую к солдатам. Так он старается проводить больше времени с воюющими на фронте. Ранее главнокомандующий ВСУ признал преимущество России под Курском. По его словам, ВС РФ опережают украинскую армию в вооружении и численности войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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