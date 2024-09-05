Главком ВСУ Сырский признал несомненное преимущество России в Курской области

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Сырский считает, что российская армия превосходит ВСУ в ракетах, авиации и артиллерии
Сырский считает, что российская армия превосходит ВСУ в ракетах, авиации и артиллерии Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина уступает в вооружении и численности войск в противостоянии с Россией под Курском. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью американскому телеканалу.

«У нашего противника есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов. И, конечно, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты», — заявил Сырский в интервью CNN, комментируя бои в российском регионе. 

Это не первое признание украинского главнокомандующего о превосходстве ВС РФ. Ранее Сырский заявил, что Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. 

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Украина уступает в вооружении и численности войск в противостоянии с Россией под Курском. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью американскому телеканалу. «У нашего противника есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов. И, конечно, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты», — заявил Сырский в интервью CNN, комментируя бои в российском регионе.  Это не первое признание украинского главнокомандующего о превосходстве ВС РФ. Ранее Сырский заявил, что Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску боеприпасов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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