05 сентября 2024

РКН описал порядок регистрации блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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РКН рассказал о новых правилах регистрации для блогеров
РКН рассказал о новых правилах регистрации для блогеров Фото:

Роскомнадзор представил проект документа, регламентирующего создание и ведение списка страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Он включает в себя механизмы добавления и исключения владельцев блогов и каналов из этого перечня.

«Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети», — говорится в тексте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, авторам каналов необходимо будет предоставить в Роскомнадзор определенный набор данных. Для российских граждан это ФИО, для юридических лиц — полное и сокращенное наименование, ОГРН, а для ИП — ФИО и ОГРНИП. Иностранные граждане и организации должны будут указать ФИО и страну проживания или наименование и страну регистрации соответственно, а также налоговый идентификатор или номер в торговом реестре.

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Роскомнадзор представил проект документа, регламентирующего создание и ведение списка страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Он включает в себя механизмы добавления и исключения владельцев блогов и каналов из этого перечня. «Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети», — говорится в тексте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, авторам каналов необходимо будет предоставить в Роскомнадзор определенный набор данных. Для российских граждан это ФИО, для юридических лиц — полное и сокращенное наименование, ОГРН, а для ИП — ФИО и ОГРНИП. Иностранные граждане и организации должны будут указать ФИО и страну проживания или наименование и страну регистрации соответственно, а также налоговый идентификатор или номер в торговом реестре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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