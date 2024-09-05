РКН описал порядок регистрации блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч человек

Роскомнадзор представил проект документа, регламентирующего создание и ведение списка страниц в социальных сетях с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. Он включает в себя механизмы добавления и исключения владельцев блогов и каналов из этого перечня.
«Настоящий порядок определяет правила формирования и ведения перечня персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети», — говорится в тексте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новым правилам, авторам каналов необходимо будет предоставить в Роскомнадзор определенный набор данных. Для российских граждан это ФИО, для юридических лиц — полное и сокращенное наименование, ОГРН, а для ИП — ФИО и ОГРНИП. Иностранные граждане и организации должны будут указать ФИО и страну проживания или наименование и страну регистрации соответственно, а также налоговый идентификатор или номер в торговом реестре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.