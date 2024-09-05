В Челябинской области продают картофельные поля

06 сентября 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Поле продается вместе с урожаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Еткульском районе Челябинской области в поселке Селезян на продажу выставили картофельное поле с выращенным урожаем за семь миллионов 555 тысяч 999 рублей площадью 25 гектар. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито». «В стоимость входит земельный участок 25 гектар в аренду на один год полностью подготовленный к посадке картофеля. А так же урожай картофеля 2024 года — примерно 400 тонн по 17 рублей за килограмм», — говорится в объявлении продавца. Собственник бизнеса также обещает обучить покупателя как садить и выращивать картошку, выбирать семенной материал, где брать удобрения и помочь с хранением урожая. В пpoдaжу готового бизнеса также вxoдит кapтофелесажaлкa, культивaтoр, гpебнeoбpазователь, плуг и другая сельхозтехника. Эксперты отмечают, что особенностью лета 2024 года в регионе стало активное гниение овощей из-за высокой влажности, вызванной проливными дождями. Испорченный урожай почти невозможно спасти, ранее рассказал URA.RU руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев. Подобная ситуация может спровоцировать дефицит картофеля в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еткульском районе Челябинской области в поселке Селезян на продажу выставили картофельное поле с выращенным урожаем за семь миллионов 555 тысяч 999 рублей площадью 25 гектар. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито». «В стоимость входит земельный участок 25 гектар в аренду на один год полностью подготовленный к посадке картофеля. А так же урожай картофеля 2024 года — примерно 400 тонн по 17 рублей за килограмм», — говорится в объявлении продавца. Собственник бизнеса также обещает обучить покупателя как садить и выращивать картошку, выбирать семенной материал, где брать удобрения и помочь с хранением урожая. В пpoдaжу готового бизнеса также вxoдит кapтофелесажaлкa, культивaтoр, гpебнeoбpазователь, плуг и другая сельхозтехника. Эксперты отмечают, что особенностью лета 2024 года в регионе стало активное гниение овощей из-за высокой влажности, вызванной проливными дождями. Испорченный урожай почти невозможно спасти, ранее рассказал URA.RU руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев. Подобная ситуация может спровоцировать дефицит картофеля в регионе.