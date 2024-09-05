05 сентября 2024

В Челябинской области продают картофельные поля

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Митино. ЗАО "картофель". Курган, поле, посевная, поля, зао картофель
Поле продается вместе с урожаем Фото:

В Еткульском районе Челябинской области в поселке Селезян на продажу выставили картофельное поле с выращенным урожаем за семь миллионов 555 тысяч 999 рублей площадью 25 гектар. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито».

«В стоимость входит земельный участок 25 гектар в аренду на один год полностью подготовленный к посадке картофеля. А так же урожай картофеля 2024 года — примерно 400 тонн по 17 рублей за килограмм», — говорится в объявлении продавца.

Собственник бизнеса также обещает обучить покупателя как садить и выращивать картошку, выбирать семенной материал, где брать удобрения и помочь с хранением урожая. В пpoдaжу готового бизнеса также вxoдит кapтофелесажaлкa, культивaтoр, гpебнeoбpазователь, плуг и другая сельхозтехника.

Эксперты отмечают, что особенностью лета 2024 года в регионе стало активное гниение овощей из-за высокой влажности, вызванной проливными дождями. Испорченный урожай почти невозможно спасти, ранее рассказал URA.RU руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев. Подобная ситуация может спровоцировать дефицит картофеля в регионе.

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В Еткульском районе Челябинской области в поселке Селезян на продажу выставили картофельное поле с выращенным урожаем за семь миллионов 555 тысяч 999 рублей площадью 25 гектар. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито». «В стоимость входит земельный участок 25 гектар в аренду на один год полностью подготовленный к посадке картофеля. А так же урожай картофеля 2024 года — примерно 400 тонн по 17 рублей за килограмм», — говорится в объявлении продавца. Собственник бизнеса также обещает обучить покупателя как садить и выращивать картошку, выбирать семенной материал, где брать удобрения и помочь с хранением урожая. В пpoдaжу готового бизнеса также вxoдит кapтофелесажaлкa, культивaтoр, гpебнeoбpазователь, плуг и другая сельхозтехника. Эксперты отмечают, что особенностью лета 2024 года в регионе стало активное гниение овощей из-за высокой влажности, вызванной проливными дождями. Испорченный урожай почти невозможно спасти, ранее рассказал URA.RU руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев. Подобная ситуация может спровоцировать дефицит картофеля в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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