05 сентября 2024

РПЦ: частные клиники России массово отказались от абортов

РПЦ: более 500 частных клиник в России отказались от абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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18% клиник, имеющих право проводить аборт, отказались от операций
18% клиник, имеющих право проводить аборт, отказались от операций Фото:

В России 502 частные клиники отказались от совершения абортов после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла об их ограничении. Это 18% всех клиник, которые имеют лицензию на проведение такой операции. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива святейшего патриарха по ограничению абортов. 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию на осуществление абортов», — говорится на сайте РПЦ.

Помимо этого закон, запрещающий склонение женщин к аборту, принят в 10 регионах России. По информации РПЦ, к концу года ожидается, что эта цифра увеличится вдвое. Церковь приводит исследование РАН, где говорится, что 77% россиян считают, что плод еще до рождения — человек.

Думский комитет по охране здоровья предложил Минздраву сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель, передает RT. Также ведомству предложили изменить пункт закона о том, что социальным показанием для аборта станет беременность, наступившая из-за изнасилования.

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В России 502 частные клиники отказались от совершения абортов после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла об их ограничении. Это 18% всех клиник, которые имеют лицензию на проведение такой операции. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). «Более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива святейшего патриарха по ограничению абортов. 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию на осуществление абортов», — говорится на сайте РПЦ. Помимо этого закон, запрещающий склонение женщин к аборту, принят в 10 регионах России. По информации РПЦ, к концу года ожидается, что эта цифра увеличится вдвое. Церковь приводит исследование РАН, где говорится, что 77% россиян считают, что плод еще до рождения — человек. Думский комитет по охране здоровья предложил Минздраву сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель, передает RT. Также ведомству предложили изменить пункт закона о том, что социальным показанием для аборта станет беременность, наступившая из-за изнасилования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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