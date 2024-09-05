РПЦ: частные клиники России массово отказались от абортов

В России 502 частные клиники отказались от совершения абортов после инициативы патриарха Московского и всея Руси Кирилла об их ограничении. Это 18% всех клиник, которые имеют лицензию на проведение такой операции. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).
«Более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива святейшего патриарха по ограничению абортов. 502 частных клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18% от всех клиник, которые имеют лицензию на осуществление абортов», — говорится на сайте РПЦ.
Помимо этого закон, запрещающий склонение женщин к аборту, принят в 10 регионах России. По информации РПЦ, к концу года ожидается, что эта цифра увеличится вдвое. Церковь приводит исследование РАН, где говорится, что 77% россиян считают, что плод еще до рождения — человек.
Думский комитет по охране здоровья предложил Минздраву сократить срок искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель, передает RT. Также ведомству предложили изменить пункт закона о том, что социальным показанием для аборта станет беременность, наступившая из-за изнасилования.
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