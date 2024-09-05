05 сентября 2024

Дуров объявил своей личной целью борьбу с преступниками в Telegram

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Дуров впервые обратился к публике после ареста
Дуров впервые обратился к публике после ареста Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил борьбу с преступностью в своем приложении личной миссией. Он поделился этим заявлением в своем официальном канале.

«Рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов облегчил использование сервиса для преступных элементов. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане», — написал Дуров у себя в telegram-канале.

Ранее суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил борьбу с преступностью в своем приложении личной миссией. Он поделился этим заявлением в своем официальном канале. «Рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов облегчил использование сервиса для преступных элементов. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане», — написал Дуров у себя в telegram-канале. Ранее суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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