Дуров объявил своей личной целью борьбу с преступниками в Telegram

Дуров впервые обратился к публике после ареста
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил борьбу с преступностью в своем приложении личной миссией. Он поделился этим заявлением в своем официальном канале.
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«Рост числа пользователей Telegram до 950 миллионов облегчил использование сервиса для преступных элементов. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане», — написал Дуров у себя в telegram-канале.
Ранее суд запретил Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня.
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