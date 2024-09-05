05 сентября 2024

Reuters: военные запасы США оказались истощены на фоне конфликта на Украине

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Минобороны США обеспокоены истощающимися запасами вооружения
Минобороны США обеспокоены истощающимися запасами вооружения Фото:
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Министерство обороны США обеспокоено истощающимися запасами вооружения из-за продолжающейся помощи Украине. Из-за этого поток поставок оружия на Украину замедлился в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Помощники Конгресса заявили, что не совсем понятно, почему в этом году поток оружия на Украину замедлился. Они отметили, что это отчасти связано с обеспокоенностью Министерства обороны США относительно истощения его собственных запасов, поскольку военная промышленность сталкивается с проблемами в цепочке поставок», — сообщает Reuters.

США планируют в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что новые меры поддержки будут анонсированы в ближайшем будущем, сообщает «Национальная служба новостей».

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Министерство обороны США обеспокоено истощающимися запасами вооружения из-за продолжающейся помощи Украине. Из-за этого поток поставок оружия на Украину замедлился в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на источники. «Помощники Конгресса заявили, что не совсем понятно, почему в этом году поток оружия на Украину замедлился. Они отметили, что это отчасти связано с обеспокоенностью Министерства обороны США относительно истощения его собственных запасов, поскольку военная промышленность сталкивается с проблемами в цепочке поставок», — сообщает Reuters. США планируют в ближайшие недели объявить о новом пакете военной помощи Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что новые меры поддержки будут анонсированы в ближайшем будущем, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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