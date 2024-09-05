05 сентября 2024

Петербургскую тюрьму «Кресты», где сидел Иосиф Бродский, выставят на аукцион

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Комплекс выставят на аукцион за миллиард рублей (архивное фото)
Комплекс выставят на аукцион за миллиард рублей (архивное фото) Фото:

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года или в начале 2025 года. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Имущественный комплекс бывшей тюрьмы „Кресты“ в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года — начале 2025 года… Начальная цена объекта может составить около одного миллиарда рублей», — рассказал он газете «Ведомости» на ВЭФ-2024. Точная сумма комплекса станет известна после завершения оценки в момент объявления аукциона.

Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт?Петербургу и Ленинградской области — иное название «Крестов». Его построили в конце 19-го века. В разные годы в этом СИЗО сидели поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, революционеры Анатолий Луначарский, Лев Троцкий и другие.

Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью, помещениями для работников, кухней, больницей, баней, котельной и другими помещениями. В конце 2017 года тюрьму перевели в иной комплекс — «Кресты-2» в Колпино.

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Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года или в начале 2025 года. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. «Имущественный комплекс бывшей тюрьмы „Кресты“ в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года — начале 2025 года… Начальная цена объекта может составить около одного миллиарда рублей», — рассказал он газете «Ведомости» на ВЭФ-2024. Точная сумма комплекса станет известна после завершения оценки в момент объявления аукциона. Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт?Петербургу и Ленинградской области — иное название «Крестов». Его построили в конце 19-го века. В разные годы в этом СИЗО сидели поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, революционеры Анатолий Луначарский, Лев Троцкий и другие. Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью, помещениями для работников, кухней, больницей, баней, котельной и другими помещениями. В конце 2017 года тюрьму перевели в иной комплекс — «Кресты-2» в Колпино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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