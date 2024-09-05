Петербургскую тюрьму «Кресты», где сидел Иосиф Бродский, выставят на аукцион

Комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года или в начале 2025 года. Об этом заявил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
«Имущественный комплекс бывшей тюрьмы „Кресты“ в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион в конце 2024 года — начале 2025 года… Начальная цена объекта может составить около одного миллиарда рублей», — рассказал он газете «Ведомости» на ВЭФ-2024. Точная сумма комплекса станет известна после завершения оценки в момент объявления аукциона.
Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт?Петербургу и Ленинградской области — иное название «Крестов». Его построили в конце 19-го века. В разные годы в этом СИЗО сидели поэт Иосиф Бродский, писатель Лев Гумилев, революционеры Анатолий Луначарский, Лев Троцкий и другие.
Комплекс включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью, помещениями для работников, кухней, больницей, баней, котельной и другими помещениями. В конце 2017 года тюрьму перевели в иной комплекс — «Кресты-2» в Колпино.
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