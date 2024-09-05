05 сентября 2024

Аналитики назвали самые востребованные вакансии среди вахтовиков в ХМАО

Авито: спрос на монтажников, работающих вахтовым методом, подскочил на 71%
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата маляров на вахте дошла до 135 тысячи рублей
Зарплата маляров на вахте дошла до 135 тысячи рублей Фото:

В ХМАО самыми востребованными специалистами-вахтовиками стали монтажники, кладовщики и маляры. Спрос на них за год вырос на 71%, 53% и 43% соответственно. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«Лидером по приросту вахтовых вакансий в ХМАО стала профессия монтажника — спрос на этих рабочих вырос на 71% за год. Второй по востребованности у работодателей среди вахтовиков оказалась профессия кладовщика — число вакансий для них за год выросло на 53%. Также на 43% возрос спрос на работающих вахтой маляров», — говорится в сообщении.

Средняя зарплата монтажников в летний сезон составила 176 тысяч рублей, у кладовщиков — 116,2 тысячи рублей, а маляры стали зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей. В целом по Югре количество вакансий для вахтовиков выросло на 46% по сравнению с летним периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 154 116 рублей в месяц.

В числе самых высокооплачиваемых специалистов, работающих вахтовым методом, летом 2024 года на первом месте оказалась профессия токаря. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 200 728 рублей в месяц (+53% за год), заключили эксперты.

В ХМАО за год значительно выросли зарплаты специалистов рабочих профессий. Так доходы токарей увеличились на 63%, у курьеров — на 62%, а маляры стали зарабатывать больше на 32%.

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В ХМАО самыми востребованными специалистами-вахтовиками стали монтажники, кладовщики и маляры. Спрос на них за год вырос на 71%, 53% и 43% соответственно. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы». «Лидером по приросту вахтовых вакансий в ХМАО стала профессия монтажника — спрос на этих рабочих вырос на 71% за год. Второй по востребованности у работодателей среди вахтовиков оказалась профессия кладовщика — число вакансий для них за год выросло на 53%. Также на 43% возрос спрос на работающих вахтой маляров», — говорится в сообщении. Средняя зарплата монтажников в летний сезон составила 176 тысяч рублей, у кладовщиков — 116,2 тысячи рублей, а маляры стали зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей. В целом по Югре количество вакансий для вахтовиков выросло на 46% по сравнению с летним периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 154 116 рублей в месяц. В числе самых высокооплачиваемых специалистов, работающих вахтовым методом, летом 2024 года на первом месте оказалась профессия токаря. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 200 728 рублей в месяц (+53% за год), заключили эксперты. В ХМАО за год значительно выросли зарплаты специалистов рабочих профессий. Так доходы токарей увеличились на 63%, у курьеров — на 62%, а маляры стали зарабатывать больше на 32%.
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