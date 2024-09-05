Аналитики назвали самые востребованные вакансии среди вахтовиков в ХМАО

В ХМАО самыми востребованными специалистами-вахтовиками стали монтажники, кладовщики и маляры. Спрос на них за год вырос на 71%, 53% и 43% соответственно. Данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«Лидером по приросту вахтовых вакансий в ХМАО стала профессия монтажника — спрос на этих рабочих вырос на 71% за год. Второй по востребованности у работодателей среди вахтовиков оказалась профессия кладовщика — число вакансий для них за год выросло на 53%. Также на 43% возрос спрос на работающих вахтой маляров», — говорится в сообщении.
Средняя зарплата монтажников в летний сезон составила 176 тысяч рублей, у кладовщиков — 116,2 тысячи рублей, а маляры стали зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей. В целом по Югре количество вакансий для вахтовиков выросло на 46% по сравнению с летним периодом прошлого года, а средние зарплатные предложения для новых работников составили 154 116 рублей в месяц.
В числе самых высокооплачиваемых специалистов, работающих вахтовым методом, летом 2024 года на первом месте оказалась профессия токаря. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 200 728 рублей в месяц (+53% за год), заключили эксперты.
В ХМАО за год значительно выросли зарплаты специалистов рабочих профессий. Так доходы токарей увеличились на 63%, у курьеров — на 62%, а маляры стали зарабатывать больше на 32%.
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