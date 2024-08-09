В ХМАО подскочили зарплаты у рабочих

В ХМАО за год значительно выросли зарплаты работников рабочих профессий. Так доходы токарей увеличились на 63%, у курьеров — на 62%, а маляры стали зарабатывать больше на 32%. Такие данные корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».
«Профессия токаря возглавила список с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников. В июле текущего года им стали предлагать на 63% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте по приросту зарплат находится профессия курьера — средние зарплатные предложения для новых сотрудников увеличились на 62%. В тройку лидеров вошла также профессия маляра — рост зарплат на 32%», — сообщил эксперты.
Средняя зарплата токарей в июле составила 172 тысячи рублей, у курьеров — 131,3 тысячи рублей, а маляры стали зарабатывать в среднем 88,1 тысячи рублей. В топ по приросту также вошли водители спецтехники — их зарплаты выросли на 25% и составили 127,6 тысячи рублей. Замыкают список электромонтажники с ростом доходов за год на 19% (94,5 тысячи рублей). При этом в целом в Югре в июле 2024 года средние зарплатные предложения составили 66 081 рублей в месяц при полном графике.
В ХМАО за первые шесть месяцев 2024 года количество вакансий для бетонщиков выросло почти в 2,5 раза. Их средняя зарплата при этом составила 126,8 тысячи рублей. Также значительно вырос спрос на арматурщиков и токарей. Количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 74% и 50% соответственно.
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