Группа Linkin Park вернулась на сцену и анонсировала новый альбом

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену с новыми участниками коллектива. Вокалист и гитарист состава Майк Шинода представил нового барабанщика и вокалистку. Девушка должна заменить умершего в 2017 году фронтмена группы Честера Беннингтона, заявили участники Linkin Park.
«Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг… Коллектив также исполнил новую песню „The Emptiness Machine“, — передает ТАСС.
Помимо этого группа анонсировала новый альбом. Пластинка «From Zero» должна выйти уже 15 ноября.
Еще зимой Linkin Park анонсировала, что выпустит неопубликованную ранее песню, в записи которой принял участие Беннингтон. Трек «Friendly Fire» был записан во время работы над альбомом «One More Light», который стал последним проектом Честера Беннингтона перед его смертью.
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