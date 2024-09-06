Группа Linkin Park вернулась на сцену и анонсировала новый альбом

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Уже 15 ноября группа выпустит новый альбом (архивное фото)
Уже 15 ноября группа выпустит новый альбом (архивное фото) Фото:

Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену с новыми участниками коллектива. Вокалист и гитарист состава Майк Шинода представил нового барабанщика и вокалистку. Девушка должна заменить умершего в 2017 году фронтмена группы Честера Беннингтона, заявили участники Linkin Park.

«Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг… Коллектив также исполнил новую песню „The Emptiness Machine“, — передает ТАСС.

Помимо этого группа анонсировала новый альбом. Пластинка «From Zero» должна выйти уже 15 ноября.

Еще зимой Linkin Park анонсировала, что выпустит неопубликованную ранее песню, в записи которой принял участие Беннингтон. Трек «Friendly Fire» был записан во время работы над альбомом «One More Light», который стал последним проектом Честера Беннингтона перед его смертью.

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Рок-группа Linkin Park объявила о возвращении на сцену с новыми участниками коллектива. Вокалист и гитарист состава Майк Шинода представил нового барабанщика и вокалистку. Девушка должна заменить умершего в 2017 году фронтмена группы Честера Беннингтона, заявили участники Linkin Park. «Майк Шинода представил нового барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг… Коллектив также исполнил новую песню „The Emptiness Machine“, — передает ТАСС. Помимо этого группа анонсировала новый альбом. Пластинка «From Zero» должна выйти уже 15 ноября. Еще зимой Linkin Park анонсировала, что выпустит неопубликованную ранее песню, в записи которой принял участие Беннингтон. Трек «Friendly Fire» был записан во время работы над альбомом «One More Light», который стал последним проектом Честера Беннингтона перед его смертью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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