Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

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Визит Михаила Мишустина на Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. 26 августа 2024. Калуга, мишустин михаил
Михаил Мишустин проведет переговоры в Узбекистане, сообщил посол РФ Мальгинов Фото:

Российский премьер Михаил Мишустин посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом рассказал посол РФ в республике Олег Мальгинов.

«Я с удовольствием, конечно, готов поговорить на тему развития наших отношений, тем более что сейчас тоже предстоит важное событие — это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан», — заявил Мальгинов газете «Известия». Он добавил, что в рамках визита пройдет заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Отмечается, что переговоры коснутся вопросов по нормализации миграционных потоков, энергетическому сотрудничеству и развитию туризма.

В мае с официальным визитом в республику прибыл президент РФ Владимир Путин. По словам Мальгинова, «это был очень важный, эпохальный визит», в ходе которого главами государств были подписаны 20 соглашений. В частности, о создании инвестиционной платформы, увеличении инвестиций, поставок газа и многое другое.

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Российский премьер Михаил Мишустин посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом рассказал посол РФ в республике Олег Мальгинов. «Я с удовольствием, конечно, готов поговорить на тему развития наших отношений, тем более что сейчас тоже предстоит важное событие — это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан», — заявил Мальгинов газете «Известия». Он добавил, что в рамках визита пройдет заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Отмечается, что переговоры коснутся вопросов по нормализации миграционных потоков, энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. В мае с официальным визитом в республику прибыл президент РФ Владимир Путин. По словам Мальгинова, «это был очень важный, эпохальный визит», в ходе которого главами государств были подписаны 20 соглашений. В частности, о создании инвестиционной платформы, увеличении инвестиций, поставок газа и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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