Мишустин посетит Узбекистан с официальным визитом

06 сентября 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин проведет переговоры в Узбекистане, сообщил посол РФ Мальгинов Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский премьер Михаил Мишустин посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом рассказал посол РФ в республике Олег Мальгинов. «Я с удовольствием, конечно, готов поговорить на тему развития наших отношений, тем более что сейчас тоже предстоит важное событие — это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан», — заявил Мальгинов газете «Известия». Он добавил, что в рамках визита пройдет заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Отмечается, что переговоры коснутся вопросов по нормализации миграционных потоков, энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. В мае с официальным визитом в республику прибыл президент РФ Владимир Путин. По словам Мальгинова, «это был очень важный, эпохальный визит», в ходе которого главами государств были подписаны 20 соглашений. В частности, о создании инвестиционной платформы, увеличении инвестиций, поставок газа и многое другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский премьер Михаил Мишустин посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом рассказал посол РФ в республике Олег Мальгинов. «Я с удовольствием, конечно, готов поговорить на тему развития наших отношений, тем более что сейчас тоже предстоит важное событие — это официальный визит премьер-министра в Республику Узбекистан», — заявил Мальгинов газете «Известия». Он добавил, что в рамках визита пройдет заседание совместной комиссии на уровне глав правительств. Отмечается, что переговоры коснутся вопросов по нормализации миграционных потоков, энергетическому сотрудничеству и развитию туризма. В мае с официальным визитом в республику прибыл президент РФ Владимир Путин. По словам Мальгинова, «это был очень важный, эпохальный визит», в ходе которого главами государств были подписаны 20 соглашений. В частности, о создании инвестиционной платформы, увеличении инвестиций, поставок газа и многое другое.