Песков выступил за свободу слова, но «не в условиях войны»

Полная свобода слова в России должна быть, но только в условиях мирной обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в период военных действий это невозможно.
«Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в условиях прямой конфронтации с Западом цензура полностью оправдана, так как многие международные СМИ, которые доводят информацию до граждан РФ, не гнушаться использовать в материалах ложную информацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор», что в стране есть свобода слова, от СМИ лишь требуется соблюдать законодательство. Он также указал на необходимость плюрализма в сфере информации. Отдельно Путин сделал акцент на том, что власти контактируют с телеканалами и прессой вне зависимости от редакционной политики, передает 360.ru.
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