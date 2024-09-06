Песков выступил за свободу слова, но «не в условиях войны»

06 сентября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что полная свобода слова невозможна в период войны Фото: Даниил Глухов © URA.RU Полная свобода слова в России должна быть, но только в условиях мирной обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в период военных действий это невозможно. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в условиях прямой конфронтации с Западом цензура полностью оправдана, так как многие международные СМИ, которые доводят информацию до граждан РФ, не гнушаться использовать в материалах ложную информацию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор», что в стране есть свобода слова, от СМИ лишь требуется соблюдать законодательство. Он также указал на необходимость плюрализма в сфере информации. Отдельно Путин сделал акцент на том, что власти контактируют с телеканалами и прессой вне зависимости от редакционной политики, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полная свобода слова в России должна быть, но только в условиях мирной обстановки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в период военных действий это невозможно. «Если выйти из этого периода острого воспаления, то, конечно, все-таки должна быть свобода информации», — заявил Песков. Он также подчеркнул, что в условиях прямой конфронтации с Западом цензура полностью оправдана, так как многие международные СМИ, которые доводят информацию до граждан РФ, не гнушаться использовать в материалах ложную информацию. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор», что в стране есть свобода слова, от СМИ лишь требуется соблюдать законодательство. Он также указал на необходимость плюрализма в сфере информации. Отдельно Путин сделал акцент на том, что власти контактируют с телеканалами и прессой вне зависимости от редакционной политики, передает 360.ru.