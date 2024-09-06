В мире Украина Марочко заявил об усилении давления ВС РФ на позиции ВСУ под Купянском 06 сентября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 + ВС РФ заняли более выгодные рубежи и улучшили свое тактическое положение под Купянском, заявил Марочко Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. Действия бойцов помогли занять им более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На сватовско-кременском участке ВС РФ осуществили масштабный накат на украинские позиции. За истекшие сутки наши подразделения усилили давление на украинские позиции на широком участке фронта», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Военный эксперт добавил, что вблизи Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского ВС РФ продолжают наступать на позиции ВСУ. Марочко также отметил, что действия российской армии под Купянском позволили улучшить тактическое положение, уничтожить значительное количество техники, оружия и личного состава армии Украины и занять более выгодные рубежи. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта для ВСУ сложилась непростая обстановка. Среди них: покровское, торецкое, купянское и краматорское, передает RT. Также недавно у Макеевки ВС РФ нанесли удар по украинским военным, при этом улучшив свое тактическое положение, пишет 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За прошедшие сутки ВС РФ усилили давление на позиции ВСУ на сватовско-кременском направлении в Харьковской области. Действия бойцов помогли занять им более выгодные рубежи и улучшить тактическое положение. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «На сватовско-кременском участке ВС РФ осуществили масштабный накат на украинские позиции. За истекшие сутки наши подразделения усилили давление на украинские позиции на широком участке фронта», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Военный эксперт добавил, что вблизи Мясожаровки, Андреевки, Невского, Макеевки и Петровского ВС РФ продолжают наступать на позиции ВСУ. Марочко также отметил, что действия российской армии под Купянском позволили улучшить тактическое положение, уничтожить значительное количество техники, оружия и личного состава армии Украины и занять более выгодные рубежи. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта для ВСУ сложилась непростая обстановка. Среди них: покровское, торецкое, купянское и краматорское, передает RT. Также недавно у Макеевки ВС РФ нанесли удар по украинским военным, при этом улучшив свое тактическое положение, пишет 360.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям