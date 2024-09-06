ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Кременной в ЛНР

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Вооруженные силы РФ. stock, град, артиллерия, рсзо, stock
ВС РФ уничтожили 10 бойцов нацбатальона «Азов»*, когда поразили опорный пункт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ с помощью РСЗО БМ-21 «Град» ликвидировали опорный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) во время его ротации под Кременной в ЛНР. Потери противника составили 10 бойцов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Червоная Диброва средствами разведки ВС РФ было обнаружено скопление националистов 12-й бригады спецназначения „Азов“, которые в ночное время суток осуществляли ротационные мероприятия на передовых позициях. Дежурным расчетом БМ-21 „Град“ по цели было нанесено огневое поражение», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в результате удара ВС РФ потери противника составили до 10 человек личного состава и два пикапа, критическое поражение получили также позиции и укрепления опорного пункта.

Ранее ВС РФ также захватили опорный пункт украинской армии в Запорожской области рядом с Работино. Подобное дало им возможность взять под контроль участок дороги, который находится рядом с населенным пунктом Орехово.

*Нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ

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ВС РФ с помощью РСЗО БМ-21 «Град» ликвидировали опорный пункт нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) во время его ротации под Кременной в ЛНР. Потери противника составили 10 бойцов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Червоная Диброва средствами разведки ВС РФ было обнаружено скопление националистов 12-й бригады спецназначения „Азов“, которые в ночное время суток осуществляли ротационные мероприятия на передовых позициях. Дежурным расчетом БМ-21 „Град“ по цели было нанесено огневое поражение», — заявил Марочко, его слова передает ТАСС. Он добавил, что в результате удара ВС РФ потери противника составили до 10 человек личного состава и два пикапа, критическое поражение получили также позиции и укрепления опорного пункта. Ранее ВС РФ также захватили опорный пункт украинской армии в Запорожской области рядом с Работино. Подобное дало им возможность взять под контроль участок дороги, который находится рядом с населенным пунктом Орехово. *Нацбатальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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