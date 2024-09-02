ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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ВС РФ взяли под контроль украинский опорный пункт, который поможет им контролировать дорогу до Орехова, заявил Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области севернее населенного пункта Работино, что дало им возможность контролировать участок дороги, который находится рядом с Ореховом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Российские силы захватили опорный пункт украинской армии севернее Работина Запорожской области», — передает ТАСС слова Рогова. Он отметил, что подобное позволило ВС РФ взять под контроль участок дороги, который ведет от линии фронта к подконтрольному Украине населенному пункту Орехово.

Ранее ВС РФ в Запорожской области уничтожили два передатчика спутниковой системы Starlink и живую силу ВСУ. Операция была проведена с помощью дронов, при этом противник укрылся в окопах и блиндажах, передает «Национальная служба новостей».

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ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области севернее населенного пункта Работино, что дало им возможность контролировать участок дороги, который находится рядом с Ореховом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. «Российские силы захватили опорный пункт украинской армии севернее Работина Запорожской области», — передает ТАСС слова Рогова. Он отметил, что подобное позволило ВС РФ взять под контроль участок дороги, который ведет от линии фронта к подконтрольному Украине населенному пункту Орехово. Ранее ВС РФ в Запорожской области уничтожили два передатчика спутниковой системы Starlink и живую силу ВСУ. Операция была проведена с помощью дронов, при этом противник укрылся в окопах и блиндажах, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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