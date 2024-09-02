ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожской области севернее населенного пункта Работино, что дало им возможность контролировать участок дороги, который находится рядом с Ореховом. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Российские силы захватили опорный пункт украинской армии севернее Работина Запорожской области», — передает ТАСС слова Рогова. Он отметил, что подобное позволило ВС РФ взять под контроль участок дороги, который ведет от линии фронта к подконтрольному Украине населенному пункту Орехово.
Ранее ВС РФ в Запорожской области уничтожили два передатчика спутниковой системы Starlink и живую силу ВСУ. Операция была проведена с помощью дронов, при этом противник укрылся в окопах и блиндажах, передает «Национальная служба новостей».
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