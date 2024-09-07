В Челябинске взлетят цены на картофель: что будет с урожаем после непогоды

В Челябинске оптовые цены на картофель выросли в 1,6 раза

08 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Стоимость килограмма картофеля в сетевых магазинах составляет 59,5 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на оптовых базах цены на картофель выросли в 1,6 раза за месяц. Стоимость килограмма для предпринимателей составила порядка 16 рублей, сообщил URA.RU 5 сентября руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК) Кайрат Сатбаев. О том, что будет с ценами на «второй хлеб» в регионе, что на них влияет и как сохранить урожай на зиму — в материале URA.RU. «Цены однозначно повысятся. Регионально уже сегодня оптовая стоимость стала выше — это не характерно. Насколько эта динамика будет дальше продолжаться, пока не понятно. Сейчас оптовая цена картофеля находится в районе 16 рублей за килограмм, месяц назад она была где-то 10 — 12 рублей», — сообщил URA.RU Сатбаев. Что будет с ценами на картофель Руководитель ЮУНИИСК отметил, что изменить тенденцию способен завод картофеля из других регионов. Он считает, что такую вероятность исключать нельзя. Притом максимально оптовые цены могут еще вырасти почти в два раза — до 30 рублей за килограмм. В 2023 году, согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах в сентябре цена килограмма картофеля составляла 31 рубль. К сентябрю 2024 года стоимость поднялась до 59,5 рубля. По данным руководителя ЮУНИИСК, в аналогичном периоде прошлого года оптовые цены находились в диапазоне от шести до восьми рублей за килограмм. «Те, кто закупает оптом, понимают, что большого урожая нет. Поэтому они пытаются свою нишу занять. Вполне возможно, если никаких внешних факторов не будет, то оптовая цена картофеля может подняться до 25 — 30 рублей», — уточнил URA.RU Сатбаев. Что повлияет на стоимость картофеля На стоимость челябинского картофеля могут повлиять не только поставки из других регионов, но и результаты уборочной компании, а также валовые показатели. Динамика может ухудшиться и из-за риска не сохранить урожай. Как отметил URA.RU руководитель института, сохранение урожая остается под большим вопросом. В силу погодных условий сырой из-за влаги картофель будет сохранить крайне сложно. Цены на картофель в сентябре 2024 года Средняя стоимость килограмма в сетевых магазинах остается прежней — 59,5 рублей за килограмм. Однако, в полтора раза снизились цены на новый урожай и молодой картофель — до 39,4 рубля за килограмм. Самыми дорогими, среди предложенных вариантов, оказались красные сорта. В среднем за них придется выложить 76,9 рублей. У фермеров и садоводов расценки иные. Средняя стоимость закупа урожая с рук оказалась дешевле на 40% — около 32,8 рублей за килограмм. В единичных случаях садоводы-любители выставляют картофель и за 100 рублей, минимально — 15 рублей. Однако, чаще всего встречаются предложения в диапазоне 25 — 40 рублей за килограмм. Как сохранить урожай картофеля Новость по теме Спасти сложно: что челябинцам делать с урожаем картофеля, испорченным ливнями После сбора урожая, картофель следует тщательно перебрать. На клубнях недолжно быть пятен, поражений и механических повреждений. По возможности их следует промыть, прежде чем проводить осмотр. После следует просушить. В сушке картофеля также могут помочь средства на основе «Вермикулита». Они контролируют влагу и не дают развиваться патогенам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на оптовых базах цены на картофель выросли в 1,6 раза за месяц. Стоимость килограмма для предпринимателей составила порядка 16 рублей, сообщил URA.RU 5 сентября руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК) Кайрат Сатбаев. О том, что будет с ценами на «второй хлеб» в регионе, что на них влияет и как сохранить урожай на зиму — в материале URA.RU. «Цены однозначно повысятся. Регионально уже сегодня оптовая стоимость стала выше — это не характерно. Насколько эта динамика будет дальше продолжаться, пока не понятно. Сейчас оптовая цена картофеля находится в районе 16 рублей за килограмм, месяц назад она была где-то 10 — 12 рублей», — сообщил URA.RU Сатбаев. Руководитель ЮУНИИСК отметил, что изменить тенденцию способен завод картофеля из других регионов. Он считает, что такую вероятность исключать нельзя. Притом максимально оптовые цены могут еще вырасти почти в два раза — до 30 рублей за килограмм. В 2023 году, согласно мониторингу URA.RU цен в сетевых магазинах в сентябре цена килограмма картофеля составляла 31 рубль. К сентябрю 2024 года стоимость поднялась до 59,5 рубля. По данным руководителя ЮУНИИСК, в аналогичном периоде прошлого года оптовые цены находились в диапазоне от шести до восьми рублей за килограмм. На стоимость челябинского картофеля могут повлиять не только поставки из других регионов, но и результаты уборочной компании, а также валовые показатели. Динамика может ухудшиться и из-за риска не сохранить урожай. Как отметил URA.RU руководитель института, сохранение урожая остается под большим вопросом. В силу погодных условий сырой из-за влаги картофель будет сохранить крайне сложно. Средняя стоимость килограмма в сетевых магазинах остается прежней — 59,5 рублей за килограмм. Однако, в полтора раза снизились цены на новый урожай и молодой картофель — до 39,4 рубля за килограмм. Самыми дорогими, среди предложенных вариантов, оказались красные сорта. В среднем за них придется выложить 76,9 рублей. У фермеров и садоводов расценки иные. Средняя стоимость закупа урожая с рук оказалась дешевле на 40% — около 32,8 рублей за килограмм. В единичных случаях садоводы-любители выставляют картофель и за 100 рублей, минимально — 15 рублей. Однако, чаще всего встречаются предложения в диапазоне 25 — 40 рублей за килограмм. После сбора урожая, картофель следует тщательно перебрать. На клубнях недолжно быть пятен, поражений и механических повреждений. По возможности их следует промыть, прежде чем проводить осмотр. После следует просушить. В сушке картофеля также могут помочь средства на основе «Вермикулита». Они контролируют влагу и не дают развиваться патогенам.