ВС РФ уничтожили САУ Caesar ВСУ под Селидово в ДНР. Видео

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ВС РФ уничтожили еще одну САУ Caesar в ДНР Фото:
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Российские военные под Селидово в ДНР ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС.

До этого еще одна САУ была уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также при этом ударе ВС РФ были ликвидированы гаубицы M777 и несколько танков.

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Российские военные под Селидово в ДНР ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС. До этого еще одна САУ была уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также при этом ударе ВС РФ были ликвидированы гаубицы M777 и несколько танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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