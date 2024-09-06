ВС РФ уничтожили САУ Caesar ВСУ под Селидово в ДНР. Видео

06 сентября 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили еще одну САУ Caesar в ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные под Селидово в ДНР ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС. До этого еще одна САУ была уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также при этом ударе ВС РФ были ликвидированы гаубицы M777 и несколько танков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные под Селидово в ДНР ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС. До этого еще одна САУ была уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также при этом ударе ВС РФ были ликвидированы гаубицы M777 и несколько танков.