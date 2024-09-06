ВС РФ уничтожили еще одну САУ Caesar в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные под Селидово в ДНР ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово», — заявили в оборонном ведомстве. Информацию передает ТАСС.
До этого еще одна САУ была уничтожена с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Также при этом ударе ВС РФ были ликвидированы гаубицы M777 и несколько танков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.