05 сентября 2024

Сдвинулись сроки разбора самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Запчасти борта будут использовать на других самолетах Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле под Новосибирском, окончательно разберут на запчасти раньше, чем планировалось. Инженеры закончат работы к декабрю, а не к весне 2025-го, как ранее заявлял глава авиакомпании Сергей Скуратов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024», — следует из сообщения. Разбор судна будут вести поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда.

Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.

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Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле под Новосибирском, окончательно разберут на запчасти раньше, чем планировалось. Инженеры закончат работы к декабрю, а не к весне 2025-го, как ранее заявлял глава авиакомпании Сергей Скуратов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. «Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024», — следует из сообщения. Разбор судна будут вести поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда. Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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