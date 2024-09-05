Сдвинулись сроки разбора самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле под Новосибирском, окончательно разберут на запчасти раньше, чем планировалось. Инженеры закончат работы к декабрю, а не к весне 2025-го, как ранее заявлял глава авиакомпании Сергей Скуратов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024», — следует из сообщения. Разбор судна будут вести поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда.
Борт сел под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Он направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Обошлось без пострадавших. Инженерно-технический авиакомпании приступил к демонтажу деталей спустя год после ЧП. Подробнее об истории самолета и его судьбе — в сюжете URA.RU.
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