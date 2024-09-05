Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле, начали разбирать спустя год

06 сентября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Работы по разборке самолета будут вести поэтапно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, начали разбирать на запчасти спустя год после ЧП. Работы будут вестись поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда, рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна, приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — следует из сообщения. Отмечается, что детали, находящиеся в летной готовности, прошли тестирование и будут проверены повторно для использования на других самолетах. «Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы», — отметили в компании. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, начали разбирать на запчасти спустя год после ЧП. Работы будут вестись поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда, рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна, приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — следует из сообщения. Отмечается, что детали, находящиеся в летной готовности, прошли тестирование и будут проверены повторно для использования на других самолетах. «Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы», — отметили в компании. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти.