05 сентября 2024

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле, начали разбирать спустя год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Работы по разборке самолета будут вести поэтапно Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, начали разбирать на запчасти спустя год после ЧП. Работы будут вестись поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна, приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — следует из сообщения.

Отмечается, что детали, находящиеся в летной готовности, прошли тестирование и будут проверены повторно для использования на других самолетах. «Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы», — отметили в компании.

Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, начали разбирать на запчасти спустя год после ЧП. Работы будут вестись поэтапно, а снятые детали проверят и отремонтируют для установки на другие воздушные суда, рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна, приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — следует из сообщения. Отмечается, что детали, находящиеся в летной готовности, прошли тестирование и будут проверены повторно для использования на других самолетах. «Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы», — отметили в компании. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...