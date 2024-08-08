Сергей Скуратов раскрыл судьбу самолета «Уральских авиалиний», севшего в поле

Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, разберут к весне

08 августа 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Запчасти самолета будут использовать для других Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, пустят на запчасти для других бортов. Его планируют разобрать к весне этого года. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, передавший свой пост сыну Кириллу. «Самолет был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей, как запасных. Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты. Он не поврежден, совершенно целый самолет», — передает «Коммерсант» слова Скуратова-старшего. Он отметил, что для комфортного разбора борта в поле будет создан небольшой городок, где будут проживать рабочие. Запчасти перевезут в Екатеринбург. «Думаю, что к весне мы закончим разбор», — отметил бывший глава перевозчика. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти. Тогда Скуратов отмечал, что окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в поле под Новосибирском, пустят на запчасти для других бортов. Его планируют разобрать к весне этого года. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, передавший свой пост сыну Кириллу. «Самолет был застрахован, нам выплачивают страховую сумму и предоставляют право разбора с использованием его частей, как запасных. Пустим его на запчасти, которые нам необходимы, чтобы летали другие самолеты. Он не поврежден, совершенно целый самолет», — передает «Коммерсант» слова Скуратова-старшего. Он отметил, что для комфортного разбора борта в поле будет создан небольшой городок, где будут проживать рабочие. Запчасти перевезут в Екатеринбург. «Думаю, что к весне мы закончим разбор», — отметил бывший глава перевозчика. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. О дальнейшей судьбе самолета выдвигались разные версии. Согласно одной из них, лайнер собирались поднять в воздух прямо с поля после первых морозов, а по второму предположению, борт хотели разобрать на запчасти. Тогда Скуратов отмечал, что окончательные решения будут приняты за два дня, как только завершится расследование инцидента.