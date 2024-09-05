Челябинский золотодобытчик списка Forbes планирует возобновить работу карьеров

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») челябинского бизнесмена из списка Forbes Константина Струкова планирует возобновить работу остановленных карьеров в течение нескольких недель. Об этом представители компании сообщили в ходе разговора с инвесторами.
«Находимся в прямом диалоге с регулятором, видим там конструктивный подход на всех уровнях. И в самое ближайшее время, в ближайшие недели планируем вопрос закрыть. После этого выйдем к рынку со скорректированным прогнозом добычи по уральскому хабу», — заявил финансовый директор Артем Клецкин в эфире «БКС Live».
Представитель компании отметил, что проверки Ростехнадзора происходят регулярно. Это касается всех горнодобывающих компаний. Клецким обратил внимание на тот факт, что пока четыре карьера стоят, фабрики продолжают работать. Для ускорения процесса в Челябинской области «ЮГК» задействовал специалистов сибирского хаба.
В середине августа надзорные ведомства добились приостановки работы четырех челябинских карьеров. На площадках нашли нарушения, угрожающие жизни и здоровью сотрудников. Струков нарушения признал.
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