Челябинский золотодобытчик Струков признал нарушения на карьерах

Константин Струков предложил создать дорожную карту по устранению нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Золотодобытчик, вице-спикер заксобрания Челябинской области Константин Струков признал нарушения на карьерах. Как 27 августа заявили в пресс-службе Ростехнадзора, проблему обсудили с руководителем ведомства Александром Трембицким.

«Руководитель Ростехнадзора Трембицкий провел встречу с президентом ООО „УК ЮГК“ Струковым. Руководитель признал упущения в организации системы промышленной безопасности и заверил, что будут приняты исчерпывающие меры для выстраивания надлежащей работы. Также пообещал исключить неисполнение предписаний Ростехнадзора», — заявили в офисе ведомства.

Стороны обсудили проблемы, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов. Речь шла о карьерах «Березняковский», «Светлинский», «Курасан» и «Южный Курасан». Данные объекты были временно закрыты на 90 дней после того, как по результатам прокурорской проверки с участием специалистов Ростехнадзора стало известно о серьезных нарушениях во время горных работ.

Участники беседы договорились продолжить рабочие консультации. Трембицкий поддержал инициативу компании по создании дорожной карты для выполнения обязательных требований. Встреча состоялась по инициативе Струкова.

Арбитражный суд региона отложил рассмотрение иска о возобновлении работы карьеров до 18 сентября. Работу карьеров приостановили из-за нарушений требований охраны труда и недостаточного контроля за состоянием инфраструктуры объектов. Компания попыталась оспорить это решение, указывая на убытки для персонала и неблагоприятные погодные условия, однако суд посчитал безопасность работников более важной. Несмотря на простой, холдинг заявил о сохранении работы и заработной платы для около 1,2 тысячи сотрудников трех горно-обогатительных комбинатов.