05 сентября 2024

Экс-владелец ЧЭМК Антипов подал иск к судебным приставам

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Дата заседания по делу пока не назначена Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Бывший владелец группы ЧЭМК Юрий Антипов подал иск к ФССП. Информация об этом появилась в картотеке дел.

«Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя зарегистрировано 5 сентября в арбитражном суде Челябинской области. Истцом значится Юрий Антипов. Ответчики — пристав-исполнитель и межрайонный специализированный отдел УФССП по Челябинской области», — гласит информация в базе судебных дел.

Детали заявления пока не разглашаются. Ранее действия судебных приставов оспорила супруга и совладелец бизнеса, Людмила Антипова.

В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, процесс чего Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на 10 земельных участков и дома Юрия Антипова.

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Бывший владелец группы ЧЭМК Юрий Антипов подал иск к ФССП. Информация об этом появилась в картотеке дел. «Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя зарегистрировано 5 сентября в арбитражном суде Челябинской области. Истцом значится Юрий Антипов. Ответчики — пристав-исполнитель и межрайонный специализированный отдел УФССП по Челябинской области», — гласит информация в базе судебных дел. Детали заявления пока не разглашаются. Ранее действия судебных приставов оспорила супруга и совладелец бизнеса, Людмила Антипова. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, процесс чего Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на 10 земельных участков и дома Юрия Антипова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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