Экс-владелец ЧЭМК Антипов подал иск к судебным приставам

Бывший владелец группы ЧЭМК Юрий Антипов подал иск к ФССП. Информация об этом появилась в картотеке дел.
«Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя зарегистрировано 5 сентября в арбитражном суде Челябинской области. Истцом значится Юрий Антипов. Ответчики — пристав-исполнитель и межрайонный специализированный отдел УФССП по Челябинской области», — гласит информация в базе судебных дел.
Детали заявления пока не разглашаются. Ранее действия судебных приставов оспорила супруга и совладелец бизнеса, Людмила Антипова.
В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, процесс чего Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на 10 земельных участков и дома Юрия Антипова.
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