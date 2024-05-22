У экс-владельца ЧЭМК Антипова отбирают землю

У бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова 22 мая начали отбирать земельные участки. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, подан иск об обращении взыскания на активы.
«Служба судебных приставов обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением. Она требует обратить взыскание на земельные участки и долю Антипова Юрия Васильевича в общей (долевой или совместной) собственности в рамках исполнительного производства», — отметили в суде.
В настоящий момент решается вопрос о принятии иска. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей.
Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.
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