У экс-владельца ЧЭМК Антипова отбирают землю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вслед за потерей ЧЭМК Юрий Антипов может лишиться земельных участков
Вслед за потерей ЧЭМК Юрий Антипов может лишиться земельных участков Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

У бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова 22 мая начали отбирать земельные участки. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, подан иск об обращении взыскания на активы.

«Служба судебных приставов обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением. Она требует обратить взыскание на земельные участки и долю Антипова Юрия Васильевича в общей (долевой или совместной) собственности в рамках исполнительного производства», — отметили в суде.

В настоящий момент решается вопрос о принятии иска. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей.

Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова 22 мая начали отбирать земельные участки. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, подан иск об обращении взыскания на активы. «Служба судебных приставов обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением. Она требует обратить взыскание на земельные участки и долю Антипова Юрия Васильевича в общей (долевой или совместной) собственности в рамках исполнительного производства», — отметили в суде. В настоящий момент решается вопрос о принятии иска. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК. Процесс Генпрокуратура РФ запустила 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат был приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей. Первоначально бизнес семьи Антиповых был совместным. Совладельцем являлась семья Александра Аристова, которая после раздела активов стала мажоритарным владельцем холдинга «Ариант». Компания также перешла в госсобственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...