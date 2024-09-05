Фермеры Магнитогорска спрогнозировали хороший урожай картофеля

06 сентября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Фермеры Магнитогорска считают, урожай картофеля останется на прежнем уровне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Фермеры Магнитогорска Челябинской области считают, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, на продукцию не повлияли мегаливни, прошедшие летом. «Со слов фермеров, которые привезли на реализацию свою продукцию, несмотря на дождливое лето, урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Стоимость овощей примерно такая же, как и в 2023 году», — передает издание «Верстов.Инфо». В августе челябинские садоводы сообщали URA.RU об активном гниении картофеля. Причиной стала продолжительная непогода, которая привела к повышенной влажности в садах. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU, можно ли спасти испорченный картофель и как заложить его на зиму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фермеры Магнитогорска Челябинской области считают, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, на продукцию не повлияли мегаливни, прошедшие летом. «Со слов фермеров, которые привезли на реализацию свою продукцию, несмотря на дождливое лето, урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Стоимость овощей примерно такая же, как и в 2023 году», — передает издание «Верстов.Инфо». В августе челябинские садоводы сообщали URA.RU об активном гниении картофеля. Причиной стала продолжительная непогода, которая привела к повышенной влажности в садах. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU, можно ли спасти испорченный картофель и как заложить его на зиму.