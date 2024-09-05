05 сентября 2024

Фермеры Магнитогорска спрогнозировали хороший урожай картофеля

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Село усть уйское , картофель, село усть уйское, усть уйск
Фермеры Магнитогорска считают, урожай картофеля останется на прежнем уровне Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Фермеры Магнитогорска Челябинской области считают, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, на продукцию не повлияли мегаливни, прошедшие летом.

«Со слов фермеров, которые привезли на реализацию свою продукцию, несмотря на дождливое лето, урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Стоимость овощей примерно такая же, как и в 2023 году», — передает издание «Верстов.Инфо».

В августе челябинские садоводы сообщали URA.RU об активном гниении картофеля. Причиной стала продолжительная непогода, которая привела к повышенной влажности в садах. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU, можно ли спасти испорченный картофель и как заложить его на зиму.

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Фермеры Магнитогорска Челябинской области считают, что урожай картофеля будет на том же уровне, что и в 2023 году. По их мнению, на продукцию не повлияли мегаливни, прошедшие летом. «Со слов фермеров, которые привезли на реализацию свою продукцию, несмотря на дождливое лето, урожай будет не хуже, чем в прошлом году. Стоимость овощей примерно такая же, как и в 2023 году», — передает издание «Верстов.Инфо». В августе челябинские садоводы сообщали URA.RU об активном гниении картофеля. Причиной стала продолжительная непогода, которая привела к повышенной влажности в садах. Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU, можно ли спасти испорченный картофель и как заложить его на зиму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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