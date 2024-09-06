Новый глава МИД Украины первым делом позвонил союзнику Киева

Новый глава МИД Украины Сибига обсудил с коллегой из Польши партнерство стран
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Сибига (на фото) обсудил с Сикорским украинско-польское стратегическое партнерство Фото:

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили сотрудничество стран и добрососедские отношения.

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«Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским», — написал Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, министры обсудили отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами.

Андрей Сибига был назначен на пост 5 сентября. До этого он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. Издание «Страна» писало, что Сибигу специально перевели на должность главы МИД, чтобы сместить Кулебу.

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Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили сотрудничество стран и добрососедские отношения. «Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским», — написал Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, министры обсудили отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами. Андрей Сибига был назначен на пост 5 сентября. До этого он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. Издание «Страна» писало, что Сибигу специально перевели на должность главы МИД, чтобы сместить Кулебу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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