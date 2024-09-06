В мире Украина Новый глава МИД Украины первым делом позвонил союзнику Киева Новый глава МИД Украины Сибига обсудил с коллегой из Польши партнерство стран 06 сентября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Сибига (на фото) обсудил с Сикорским украинско-польское стратегическое партнерство Фото: Altan Gocher/Global Look Press Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили сотрудничество стран и добрососедские отношения. Новость по теме Кто такой Андрей Сибига: что известно о новом главе МИД Украины «Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским», — написал Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, министры обсудили отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами. Андрей Сибига был назначен на пост 5 сентября. До этого он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. Издание «Страна» писало, что Сибигу специально перевели на должность главы МИД, чтобы сместить Кулебу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили сотрудничество стран и добрососедские отношения. «Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским», — написал Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, министры обсудили отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами. Андрей Сибига был назначен на пост 5 сентября. До этого он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. Издание «Страна» писало, что Сибигу специально перевели на должность главы МИД, чтобы сместить Кулебу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям