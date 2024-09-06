Новый глава МИД Украины первым делом позвонил союзнику Киева

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Они обсудили сотрудничество стран и добрососедские отношения.
«Сегодня утром у меня состоялся мой первый телефонный разговор в качестве министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским», — написал Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). По его словам, министры обсудили отношения и стратегическое сотрудничество между двумя странами.
Андрей Сибига был назначен на пост 5 сентября. До этого он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. Издание «Страна» писало, что Сибигу специально перевели на должность главы МИД, чтобы сместить Кулебу.
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