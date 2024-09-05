Верховная Рада назначила нового главу МИД Украины

Андрей Сибига стал новым главой МИД Украины
Верховная Рада Украины назначила на пост министра иностранных дел страны Андрея Сибигу. Ранее он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы.
«Совет поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — написал Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. За Сибигу проголосовало 258 депутатов.
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