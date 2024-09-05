Верховная Рада назначила нового главу МИД Украины

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Андрей Сибига стал новым главой МИД Украины Фото:

Верховная Рада Украины назначила на пост министра иностранных дел страны Андрея Сибигу. Ранее он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы.

«Совет поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — написал Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. За Сибигу проголосовало 258 депутатов.

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Верховная Рада Украины назначила на пост министра иностранных дел страны Андрея Сибигу. Ранее он был первым заместителем бывшего главы МИД Дмитрия Кулебы. «Совет поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины», — написал Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. За Сибигу проголосовало 258 депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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