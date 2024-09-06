В 2023 году парк Энгельса открыли после реконструкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга выступили против передачи части парка им. Энгельса под прокладку инженерных сетей для второй очереди хоккейной школы «Спартаковец» (планируют построить рядом со зданием на ул. Энгельса, 31 А). Отрицательные отзывы на встрече с компанией-проектировщиком, проектировщиками ООО «ТехноСтройКомплект» (ТСК, фирма подконтрольна депутату думы Виталию Чачину), оставили 89 человек.

Представители ТСК решили лично объяснить горожанам, почему на 20 метрах парка необходимо убрать деревья и провести работы (требуется вынести существующие коллекторы ливневой и бытовой канализации). «Мы разрабатываем проект порядка трех лет и не можем сдвинуться с мертвой точки, завершить его. Мэрия попросила собрать мнение горожан, чтобы принять окончательное решение», — заявила проектировщик ТСК Алена Ильина.

Активистов возмутило предложение вырубить деревья. «Их заменят на низкорастущие, на газон. Так как новые деревья садить на этот участок будет уже нельзя», — объяснил представитель подрядчика Олег Зайцев. При этом он подчеркнул, что если жители не дадут провести работы, вторую очередь хоккейной школы придется строить в другом месте.

Чтобы отстоять парк, горожане, проживающие в районе ул. Энгельса, сразу же после встречи с проектировщиками создали чат. «Старшие по домам, представители создают чат. Он нужен для того, чтобы собрать подписи, написать общее письмо. Все органы официальные будут оповещены, что люди категорически против», — заявила Ольга. Мэр Алексей Орлов заявлял, что никакого строительства территории парка не планируется.

Вторую очередь хоккейной школы хотят построить рядом с существующей на ул. Энгельса, 31 А Фото: URA.RU

С жителями близлежащих домов встретились проектировщики и подрядчики «ТСК» Фото: URA.RU

На встречу собралась сотня человек Фото: URA.RU

По словам подрядчиков, парк Энгельса потеряет только 20 метров от существующего заднего фасада «Спартаковца» Фото: URA.RU

Проект прокладки инженерных сетей в парке Энгельса Фото: URA.RU

На этом участке, по проекту, парк Энгельса потеряет два ряда деревьев Фото: URA.RU

Екатеринбуржцы приняли участие в опросе проектировщика, высказавшись против работ Фото: URA.RU

Приняли участие в опросе 89 человек Фото: URA.RU

После опроса горожане долго не расходились, решая вопрос, как отстоять парк Энгельса Фото: URA.RU