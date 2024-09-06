На юго-восточную Азию надвигается мощный тайфун

06 сентября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

На острове Хайнань провели эвакуацию в школах из-за сильного урагана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Занятия в школах на острове Хайнань отменены из-за надвигающегося тайфуна. Из-за непогоды также может не состоятся матч между сборной России и Таиланда, пишут журналисты. «К юго-восточной Азии приближается мощный тайфун „Яги“: на острове Хайнань остановили занятия в школах», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в целях безопасности около 420 тысяч учеников были эвакуированы. Кроме того, из-за сильного ливня и урагана товарищеский матч сборной России и Таиланда, который должен пройти в Ханое 7 сентября, возможно, будет перенесен. Однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз мало вероятен. Там же отметили, что спортсмены могут задержаться во Вьетнаме на более длительный, чем планировалось, срок. Ранее более 150 тысяч человек эвакуировали в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь из-за приближающегося тайфуна «Гаеми».Отмечается, что 29 424 из них были доставлены на берег из районов по размножению рыбы в прибрежной зоне, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Занятия в школах на острове Хайнань отменены из-за надвигающегося тайфуна. Из-за непогоды также может не состоятся матч между сборной России и Таиланда, пишут журналисты. «К юго-восточной Азии приближается мощный тайфун „Яги“: на острове Хайнань остановили занятия в школах», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в целях безопасности около 420 тысяч учеников были эвакуированы. Кроме того, из-за сильного ливня и урагана товарищеский матч сборной России и Таиланда, который должен пройти в Ханое 7 сентября, возможно, будет перенесен. Однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз мало вероятен. Там же отметили, что спортсмены могут задержаться во Вьетнаме на более длительный, чем планировалось, срок. Ранее более 150 тысяч человек эвакуировали в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь из-за приближающегося тайфуна «Гаеми».Отмечается, что 29 424 из них были доставлены на берег из районов по размножению рыбы в прибрежной зоне, пишет RT.