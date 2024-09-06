На юго-восточную Азию надвигается мощный тайфун

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
На острове Хайнань провели эвакуацию в школах из-за сильного урагана Фото:

Занятия в школах на острове Хайнань отменены из-за надвигающегося тайфуна. Из-за непогоды также может не состоятся матч между сборной России и Таиланда, пишут журналисты.

«К юго-восточной Азии приближается мощный тайфун „Яги“: на острове Хайнань остановили занятия в школах», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в целях безопасности около 420 тысяч учеников были эвакуированы.

Кроме того, из-за сильного ливня и урагана товарищеский матч сборной России и Таиланда, который должен пройти в Ханое 7 сентября, возможно, будет перенесен. Однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз мало вероятен. Там же отметили, что спортсмены могут задержаться во Вьетнаме на более длительный, чем планировалось, срок.

Ранее более 150 тысяч человек эвакуировали в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь из-за приближающегося тайфуна «Гаеми».Отмечается, что 29 424 из них были доставлены на берег из районов по размножению рыбы в прибрежной зоне, пишет RT.

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Занятия в школах на острове Хайнань отменены из-за надвигающегося тайфуна. Из-за непогоды также может не состоятся матч между сборной России и Таиланда, пишут журналисты. «К юго-восточной Азии приближается мощный тайфун „Яги“: на острове Хайнань остановили занятия в школах», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в целях безопасности около 420 тысяч учеников были эвакуированы. Кроме того, из-за сильного ливня и урагана товарищеский матч сборной России и Таиланда, который должен пройти в Ханое 7 сентября, возможно, будет перенесен. Однако в Российском футбольном союзе сообщили, что такой прогноз мало вероятен. Там же отметили, что спортсмены могут задержаться во Вьетнаме на более длительный, чем планировалось, срок. Ранее более 150 тысяч человек эвакуировали в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь из-за приближающегося тайфуна «Гаеми».Отмечается, что 29 424 из них были доставлены на берег из районов по размножению рыбы в прибрежной зоне, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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