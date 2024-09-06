SHOT: муж Блиновской погасил все свои долги перед налоговой

06 сентября 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Алексей Блиновский закрыл один из многочисленных долгов Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Муж блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей полностью погасил свои долги перед ФНС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «С конца июля на нем висел долг в 40 тысяч рублей перед ФНС. Однако общую финансовую ситуацию Блиновского это не сильно меняет», — отмечается в сообщении. На данный момент муж Блиновской должен банку около 7,6 миллионов рублей. В суд на Блиновского подала и микрокредитная организация, которая заявила, что мужчина должен им 750 тысяч рублей. На данный момент он скрывается от следствия, находясь в зоне проведения специальной военной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей полностью погасил свои долги перед ФНС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «С конца июля на нем висел долг в 40 тысяч рублей перед ФНС. Однако общую финансовую ситуацию Блиновского это не сильно меняет», — отмечается в сообщении. На данный момент муж Блиновской должен банку около 7,6 миллионов рублей. В суд на Блиновского подала и микрокредитная организация, которая заявила, что мужчина должен им 750 тысяч рублей. На данный момент он скрывается от следствия, находясь в зоне проведения специальной военной операции.