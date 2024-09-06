SHOT: муж Блиновской погасил все свои долги перед налоговой

Муж блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей полностью погасил свои долги перед ФНС. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«С конца июля на нем висел долг в 40 тысяч рублей перед ФНС. Однако общую финансовую ситуацию Блиновского это не сильно меняет», — отмечается в сообщении.
На данный момент муж Блиновской должен банку около 7,6 миллионов рублей. В суд на Блиновского подала и микрокредитная организация, которая заявила, что мужчина должен им 750 тысяч рублей. На данный момент он скрывается от следствия, находясь в зоне проведения специальной военной операции.
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