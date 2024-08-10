Муж «королевы марафонов» Блиновской почти полгода скрывается от следствия

10 августа 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

За четыре месяца Алексей Блиновский разу не явился к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей, на протяжении четырех месяцев не является к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела, в котором он обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Об этом сообщил информированный источник в беседе с журналистами. «Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова источника. При этом МВД объявило его в розыск, так как Алексей ни разу не пришел на допрос. Основанием для розыска является статья уголовного кодекса, Блиновского разыскивают по делу об уклонении от уплаты налогов. В апреле 2024 года, после ареста и признания супруги виновной в неуплате налогов, Блиновский решил участвовать в специальной военной операции, чтобы избежать потери своего последнего бизнеса. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону боевых действий, но спустя время ведомство решило расторгнуть контракт. В ответ на это бизнесмен обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В мае ему были предъявлены обвинения по тем же статьям, что и его жене. Уголовное дело Алексея было выделено в отдельное производство. Кроме того, его хотят признать банкротом, и соответствующий иск уже подан в Арбитражный суд Ярославской области. Сумма исковых требований составляет 7,6 миллионов рублей, а кредитором выступает ПАО «Сбербанк России». В случае признания банкротом, имущество Блиновского, включающее в себя значительное количество недвижимости и транспортных средств, может быть конфисковано. Не так давно прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Елены Блиновской по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов. В сообщении прокуратуры говорится, что Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн рублей и легализовала свыше 716 млн рублей, а также неправомерно использовала электронные ключи от системы «Клиент-Банк». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей, на протяжении четырех месяцев не является к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела, в котором он обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Об этом сообщил информированный источник в беседе с журналистами. «Блиновский ни разу не явился для ознакомления с материалами уголовного дела», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова источника. При этом МВД объявило его в розыск, так как Алексей ни разу не пришел на допрос. Основанием для розыска является статья уголовного кодекса, Блиновского разыскивают по делу об уклонении от уплаты налогов. В апреле 2024 года, после ареста и признания супруги виновной в неуплате налогов, Блиновский решил участвовать в специальной военной операции, чтобы избежать потери своего последнего бизнеса. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону боевых действий, но спустя время ведомство решило расторгнуть контракт. В ответ на это бизнесмен обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В мае ему были предъявлены обвинения по тем же статьям, что и его жене. Уголовное дело Алексея было выделено в отдельное производство. Кроме того, его хотят признать банкротом, и соответствующий иск уже подан в Арбитражный суд Ярославской области. Сумма исковых требований составляет 7,6 миллионов рублей, а кредитором выступает ПАО «Сбербанк России». В случае признания банкротом, имущество Блиновского, включающее в себя значительное количество недвижимости и транспортных средств, может быть конфисковано. Не так давно прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Елены Блиновской по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая уклонение от уплаты налогов и легализацию преступных доходов. В сообщении прокуратуры говорится, что Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн рублей и легализовала свыше 716 млн рублей, а также неправомерно использовала электронные ключи от системы «Клиент-Банк».