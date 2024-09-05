Челябинский губернатор Текслер рассказал о спецклассах для подготовки детей к поступлению в ВУЗы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября посетил фестиваль, посвященный началу учебного года — «Учебный год с Первыми». Глава региона рассказал о открытии специализированных классов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. Текслер также упомянул о создании кружка, связанного с управлением дронами, передает корреспондент URA.RU.
«Создаются спецклассы, которые позволяют в режиме профориентации готовиться к будущему поступлению в ВУЗы. Сейчас мы по всему региону создаем инженерные классы, медицинские классы, кванториумы и IT-клубы. Открываем также отдельное направление в некоторых школах, связанное с дронами, управлением дронами», — заявил Текслер.
Губернатор Теклер уточнил, что техническое направление для нашего региона очень актуально. В рамах мероприятия он пообщался с воспитанниками объединения «Движение первых», ответил на их вопросы, связанные с образованием, коммунальными структурами и другими темами. Глава региона отметил, что для юношей важна коммуникация со взрослыми людьми, потому что дети интересуются всем, а правильное общение создает некую мотивацию.
Фестиваль объединения «Движение Первых» стартовал 2 сентября на набережной реки Миасс в Арт-сквере. В программе мероприятия были заявлены мастер-классы по криминалистике, химические опыты, дискотеки, стендапы и много другое. Подробнее о программе и подготовленных мероприятиях — в материале URA.RU.
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