Челябинский губернатор Текслер рассказал о спецклассах для подготовки детей к поступлению в ВУЗы

Губернатор Текслер: мы создаем спецклассы и IT-клубы для подготовки детей

06 сентября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Текслер также рассказал школьникам, как проводил время с классом в учебное время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября посетил фестиваль, посвященный началу учебного года — «Учебный год с Первыми». Глава региона рассказал о открытии специализированных классов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. Текслер также упомянул о создании кружка, связанного с управлением дронами, передает корреспондент URA.RU. «Создаются спецклассы, которые позволяют в режиме профориентации готовиться к будущему поступлению в ВУЗы. Сейчас мы по всему региону создаем инженерные классы, медицинские классы, кванториумы и IT-клубы. Открываем также отдельное направление в некоторых школах, связанное с дронами, управлением дронами», — заявил Текслер. Губернатор Теклер уточнил, что техническое направление для нашего региона очень актуально. В рамах мероприятия он пообщался с воспитанниками объединения «Движение первых», ответил на их вопросы, связанные с образованием, коммунальными структурами и другими темами. Глава региона отметил, что для юношей важна коммуникация со взрослыми людьми, потому что дети интересуются всем, а правильное общение создает некую мотивацию. Фестиваль объединения «Движение Первых» стартовал 2 сентября на набережной реки Миасс в Арт-сквере. В программе мероприятия были заявлены мастер-классы по криминалистике, химические опыты, дискотеки, стендапы и много другое. Подробнее о программе и подготовленных мероприятиях — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября посетил фестиваль, посвященный началу учебного года — «Учебный год с Первыми». Глава региона рассказал о открытии специализированных классов для профориентации школьников и их подготовки к университетам. Текслер также упомянул о создании кружка, связанного с управлением дронами, передает корреспондент URA.RU. «Создаются спецклассы, которые позволяют в режиме профориентации готовиться к будущему поступлению в ВУЗы. Сейчас мы по всему региону создаем инженерные классы, медицинские классы, кванториумы и IT-клубы. Открываем также отдельное направление в некоторых школах, связанное с дронами, управлением дронами», — заявил Текслер. Губернатор Теклер уточнил, что техническое направление для нашего региона очень актуально. В рамах мероприятия он пообщался с воспитанниками объединения «Движение первых», ответил на их вопросы, связанные с образованием, коммунальными структурами и другими темами. Глава региона отметил, что для юношей важна коммуникация со взрослыми людьми, потому что дети интересуются всем, а правильное общение создает некую мотивацию. Фестиваль объединения «Движение Первых» стартовал 2 сентября на набережной реки Миасс в Арт-сквере. В программе мероприятия были заявлены мастер-классы по криминалистике, химические опыты, дискотеки, стендапы и много другое. Подробнее о программе и подготовленных мероприятиях — в материале URA.RU.