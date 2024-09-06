В соцсетях удивились «нереалистичной» явке в Курской области

В telegram-каналах начали писать, что явка избирателей в Курской области, которая составила 40%, кажется нереалистичной. Политолог Владимир Слатилов отметил, что показатели действительно впечатляют. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в рамках проекта по опровержению фейков вместе с «Лапша Медиа».
«Избирком отчитался о 40%-ной явке на губернаторские выборы в Курской области <...> Это огромная цифра. Обычно вся явка на региональных выборах составляет около 40%, так что это выглядит не очень реалистично», — сообщается в распространяемых публикациях.
Один из российских политологов, комментируя итоги выборов первого дня, подчеркнул, что, действительно, показатели бьют рекорды. «Курская область готовится побить собственный рекорд явки на выборах всех уровней. 40%, о которых сообщила Элла Памфилова, уже впечатляют, потому что я думал, что они на 40% ориентируются по итогам воскресенья», — приводит слова Владимира Слатинова «Курская Правда». Эксперт напомнил, что в связи с недавними событиями в Курской области введено досрочное голосование с 28 августа. О каких-либо происшествиях на избирательных участках не сообщалось.
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