08 сентября 2024

Управляющему челябинского ТРК налоговики при банкротстве предложили мир

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Борису Рою предложили подписать мировое соглашение, но он отказался Фото:

Управляющему торгово-развлекательного комплекса «Куба» (ТРК) в Челябинске Борису Рою налоговая инспекция, которая его банкротит, предложила заключить мировое соглашение. По данным замруководителя УФНС по региону Ольги Суворовой, ответа налоговики не дождались.

«При подготовке заявления о признании Б. Г. Роя несостоятельным управлением в адрес налогоплательщика направлено информационное письмо о возможности заключения мирового соглашения. Информация о намерении Б. Г. Роя заключить мировое соглашение в управление до 28 августа не поступала», — отметила Суворова.

С предложением налоговые органы вышли 5 июля. Долги Роя накопились за счет неуплаты имущественных налогов 8,541 млн рублей и налогов в качестве предпринимателя в сумме 4,124 млн рублей.

Налоговые органы инициировали процедуру банкротства в отношении Роя в августе. Общий размер задолженности заявлен в сумме 16,255 млн рублей. Часть долга пришлось на скопившиеся пени на сумму 3,59 млн рублей. Ранее Рой уже сталкивался с попыткой банкротства, но доводить до него не стал и расплатился.

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Управляющему торгово-развлекательного комплекса «Куба» (ТРК) в Челябинске Борису Рою налоговая инспекция, которая его банкротит, предложила заключить мировое соглашение. По данным замруководителя УФНС по региону Ольги Суворовой, ответа налоговики не дождались. «При подготовке заявления о признании Б. Г. Роя несостоятельным управлением в адрес налогоплательщика направлено информационное письмо о возможности заключения мирового соглашения. Информация о намерении Б. Г. Роя заключить мировое соглашение в управление до 28 августа не поступала», — отметила Суворова. С предложением налоговые органы вышли 5 июля. Долги Роя накопились за счет неуплаты имущественных налогов 8,541 млн рублей и налогов в качестве предпринимателя в сумме 4,124 млн рублей. Налоговые органы инициировали процедуру банкротства в отношении Роя в августе. Общий размер задолженности заявлен в сумме 16,255 млн рублей. Часть долга пришлось на скопившиеся пени на сумму 3,59 млн рублей. Ранее Рой уже сталкивался с попыткой банкротства, но доводить до него не стал и расплатился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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