Управляющему челябинского ТРК налоговики при банкротстве предложили мир

Борису Рою предложили подписать мировое соглашение, но он отказался Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управляющему торгово-развлекательного комплекса «Куба» (ТРК) в Челябинске Борису Рою налоговая инспекция, которая его банкротит, предложила заключить мировое соглашение. По данным замруководителя УФНС по региону Ольги Суворовой, ответа налоговики не дождались.

«При подготовке заявления о признании Б. Г. Роя несостоятельным управлением в адрес налогоплательщика направлено информационное письмо о возможности заключения мирового соглашения. Информация о намерении Б. Г. Роя заключить мировое соглашение в управление до 28 августа не поступала», — отметила Суворова.

С предложением налоговые органы вышли 5 июля. Долги Роя накопились за счет неуплаты имущественных налогов 8,541 млн рублей и налогов в качестве предпринимателя в сумме 4,124 млн рублей.

Налоговые органы инициировали процедуру банкротства в отношении Роя в августе. Общий размер задолженности заявлен в сумме 16,255 млн рублей. Часть долга пришлось на скопившиеся пени на сумму 3,59 млн рублей. Ранее Рой уже сталкивался с попыткой банкротства, но доводить до него не стал и расплатился.