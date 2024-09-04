Для проведения выборов в Курской области используют новый способ защиты

Выборы губернатора Курской области, которые пройдут 8 сентября, будут безопасными и прозрачными, несмотря на сложившуюся в регионе ситуацию из-за атаки ВСУ. В частности, на них впервые будет организован круглосуточный мониторинг. Об этом сообщила исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ), председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
«Убеждена, что с теми инструментами, которые есть у наблюдателей, и тем уровнем подготовки, который был заложен на обучении, всё пройдёт успешно, и мы сможем совместно обеспечить прозрачность процесса», — заявила Булгакова. Ее слова приведены на сайте НОМ. Она также отметила, что со стороны миссии ОП РФ будет оказываться всесторонняя помощь, чтобы куряне, наблюдатели и эксперты воспользовались своим «моральным правом защитить свою землю», а мониторинг голосования будет круглосуточным. С наблюдателями будут держать связь в дни его проведения.
Глава общественного штаба Людмила Дремова подчеркнула, что благодаря большому опыту ее организации в проведении выборов, на во время грядущего голосования сохранятся те же традиции и принципы, что и раньше. По ее словам, за их проведением будут следить более 1500 подготовленных наблюдателей. Их профессионализм отметила и председатель Комиссии Общественной палаты региона по общественному контролю и реализации избирательных прав Ольга Сердюкова
Член общественной палаты Курской области Галина Заика по итогам наблюдений за досрочным голосованием также высоко оценила работу избирательных комиссий и заявила, что «чистота процесса и соблюдение мер безопасности» в сложившейся ситуации — главное «оружие». Глава молодежного избиркома Ольга Крылатых, в свою очередь, сама пойдет на выборы как наблюдатель. Она также отметила важность привлечения к грядущим выборам молодежи.
ЦИК РФ 21 августа обсуждал возможный перенос выборов в Курской области на фоне боевых действий в регионе. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев по итогам обсуждения заявил, что губернатора жители региона смогут выбрать в установленный ранее срок — 8 сентября, перенос коснется только муниципальных выборов. Председатель ЦИК Элла Памфилова в разговоре с URA.RU отмечала, что при организации выборов в регионе будет учитываться опыт голосования в ДНР и ЛНР, которые «давно подвергаются той же опасности».
Для эвакуированных из-за боевых действий атак ВСУ жителей региона власти также предусмотрели возможность проголосовать. Они смогут сделать это на специальных избирательных участках.
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