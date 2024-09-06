В Екатеринбурге сорвалась премьера фильма об уральском поэте Рыжем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фильм о Борисе Рыжем снимали известные музыканты (архивное фото)
Фильм о Борисе Рыжем снимали известные музыканты (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге отменили презентацию фильма об уральском поэте Борисе Рыжем. Также премьеру не покажут в Санкт-Петербурге и Новосибирске. 

«Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам показ фильма „Рыжий“ 8 сентября в 19:30 не состоится. Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил telegram-канал Ельцин-Центра. В сети кинотеатров «Пионер» заявили порталу E1.ru, что у картины проблемы с прокатным удостоверением.

Похожее сообщение с извинениями выпустил петербургский кинотеатр «Аврора» у себя в соцсети «ВКонтакте». Кино о Борисе Рыжем должны были показать в этом кинотеатре дважды в премьерный день 8 сентября.

Также о независящих от них причинах объявил и центр культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске, отменив старт проката «Рыжего». По некоторым данным, показы отменяли и в Москве.

Фильм снимали в родных местах Бориса Рыжего в Екатеринбурге. Его премьера приурочена к 50-летию дня рождения поэта. Главным вдохновителем проекта стал почитатель творчества поэта — музыкант и писатель Ричард Семашков (Рич), звукорежиссурой фильма займется участник группы «25/17» Богдан Солодовник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге отменили презентацию фильма об уральском поэте Борисе Рыжем. Также премьеру не покажут в Санкт-Петербурге и Новосибирске.  «Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам показ фильма „Рыжий“ 8 сентября в 19:30 не состоится. Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил telegram-канал Ельцин-Центра. В сети кинотеатров «Пионер» заявили порталу E1.ru, что у картины проблемы с прокатным удостоверением. Похожее сообщение с извинениями выпустил петербургский кинотеатр «Аврора» у себя в соцсети «ВКонтакте». Кино о Борисе Рыжем должны были показать в этом кинотеатре дважды в премьерный день 8 сентября. Также о независящих от них причинах объявил и центр культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске, отменив старт проката «Рыжего». По некоторым данным, показы отменяли и в Москве. Фильм снимали в родных местах Бориса Рыжего в Екатеринбурге. Его премьера приурочена к 50-летию дня рождения поэта. Главным вдохновителем проекта стал почитатель творчества поэта — музыкант и писатель Ричард Семашков (Рич), звукорежиссурой фильма займется участник группы «25/17» Богдан Солодовник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...