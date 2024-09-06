В Екатеринбурге сорвалась премьера фильма об уральском поэте Рыжем

В Екатеринбурге отменили презентацию фильма об уральском поэте Борисе Рыжем. Также премьеру не покажут в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
«Друзья, к сожалению, по независящим от нас причинам показ фильма „Рыжий“ 8 сентября в 19:30 не состоится. Все денежные средства за билеты будут возвращены. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил telegram-канал Ельцин-Центра. В сети кинотеатров «Пионер» заявили порталу E1.ru, что у картины проблемы с прокатным удостоверением.
Похожее сообщение с извинениями выпустил петербургский кинотеатр «Аврора» у себя в соцсети «ВКонтакте». Кино о Борисе Рыжем должны были показать в этом кинотеатре дважды в премьерный день 8 сентября.
Также о независящих от них причинах объявил и центр культуры и отдыха «Победа» в Новосибирске, отменив старт проката «Рыжего». По некоторым данным, показы отменяли и в Москве.
Фильм снимали в родных местах Бориса Рыжего в Екатеринбурге. Его премьера приурочена к 50-летию дня рождения поэта. Главным вдохновителем проекта стал почитатель творчества поэта — музыкант и писатель Ричард Семашков (Рич), звукорежиссурой фильма займется участник группы «25/17» Богдан Солодовник.
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