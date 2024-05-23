Бориса Рыжего называли «новым Сергеем Есениным» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команда из Москвы и Санкт-Петербурга приступила к съемкам фильма в честь 50-летия со дня рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге. Главным вдохновителем проекта стал почитатель творчества поэта — музыкант и писатель Ричард Семашков (Рич), звукорежиссурой фильма займется участник группы «25/17» и выпускник Горного университета Богдан Солодовник. Об этом URA.RU рассказали в Уральском государственном горном университете (УГГУ).

«Наш жанр — портретный очерк без героя. Перед нами стоит задача максимально избежать документальной „таксидермии“, стать своеобразным скальпелем Бога, который вскрывает наложенные историей швы, чтобы рассказать об ушедшем поэте, как о живом человеке», — делится режиссер картины Даниил Романов.

Одной из съемочных площадок стал факультет геологии и геофизики УГГУ, который в 1997 году окончил Борис Рыжий. Команда записала интервью с преподавателями и сокурсниками поэта — доцентом кафедры геофизики Алексеем Кузиным, замредактора журнала «Известия УГГУ» Александром Шориным, преподавателем Людмилой Поздняковой. Также в картине будут воспоминания друзей и современников Рыжего — поэтов Юрия Казарина и Евгения Касимова.

Фильм снимают специально для интерактивной выставки «Борис Рыжий. Последний классик». Она пройдет в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге с 26 июля по 8 сентября. Затем картина появится в общем доступе.

Также вскоре на Вторчермете в Екатеринбурге появится сквер имени Бориса Рыжего. Он располагается недалеко от дома, где жил поэт. На площадке сделают амфитеатр, ворк-аут, зону для выгула собак и поставят новые фонари и скамейки.

Борис Рыжий — уральский поэт, геофизик, лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Его называли «новым Сергеем Есениным», за всю жизнь Рыжий написал около 1300 стихотворений.