Rutube заявил о крупнейшей за два года DDoS-атаке после жалоб пользователей. Скрин

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Rutube заявил, что DDoS-атака стала крупнейшей за два года
Rutube заявил, что DDoS-атака стала крупнейшей за два года Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Жители России пожаловались на проблемы в работе Rutube — российского аналога видеохостинга Youtube. Наибольшее число сбоев наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Компания прокомментировала сбои и заявила о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года.

«RUTUBE столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сообщает пресс-служба Rutube в своем telegram-канале.

За последние два часа на сервисе «Сбой.рф» зафиксирована пара всплесков жалоб на работу видеохостинга. Основные обращения поступают из столицы России (27%), Санкт-Петербурга (9%) и из Московской области (5%).

После замедления работы Youtube в России многие пользователи перешли на использование российского аналога. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей, что вынудило сервис адаптироваться  Так, Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube. Теперь за раз можно переместить до двух тысяч единиц контента.

Графики со статистикой поданных жалоб на работу Rutube
Графики со статистикой поданных жалоб на работу Rutube
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Жители России пожаловались на проблемы в работе Rutube — российского аналога видеохостинга Youtube. Наибольшее число сбоев наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Компания прокомментировала сбои и заявила о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года. «RUTUBE столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сообщает пресс-служба Rutube в своем telegram-канале. За последние два часа на сервисе «Сбой.рф» зафиксирована пара всплесков жалоб на работу видеохостинга. Основные обращения поступают из столицы России (27%), Санкт-Петербурга (9%) и из Московской области (5%). После замедления работы Youtube в России многие пользователи перешли на использование российского аналога. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей, что вынудило сервис адаптироваться  Так, Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube. Теперь за раз можно переместить до двух тысяч единиц контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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