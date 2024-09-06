Жители России пожаловались на проблемы в работе Rutube — российского аналога видеохостинга Youtube. Наибольшее число сбоев наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Компания прокомментировала сбои и заявила о крупнейшей DDoS-атаке за последние два года.
«RUTUBE столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», — сообщает пресс-служба Rutube в своем telegram-канале.
За последние два часа на сервисе «Сбой.рф» зафиксирована пара всплесков жалоб на работу видеохостинга. Основные обращения поступают из столицы России (27%), Санкт-Петербурга (9%) и из Московской области (5%).
После замедления работы Youtube в России многие пользователи перешли на использование российского аналога. Это вызвало большой приток создателей контента и зрителей, что вынудило сервис адаптироваться Так, Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube. Теперь за раз можно переместить до двух тысяч единиц контента.
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