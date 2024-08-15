RuTube облегчил жизнь российским блогерам

RuTube запустил быстрый перенос контента с YouTube
© Служба новостей «URA.RU»
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Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube
Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube Фото:

Российский видеохостинг Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube. Теперь за раз можно переместить до двух тысяч единиц контента. Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга.

«Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — заявили ТАСС в пресс-службе Rutube. Там же отметили, что перемещать контент между видеохостингами в ручную не нужно, это можно сделать за один клик.

В интерфейсе Rutube появилась возможность импортирования видео прямо из настроек канала. Для этого необходимо подтвердить права на канал на YouTube, добавив уникальный код в описание и указав идентификатор канала. Важная информация о видео, включая название, описание, обложку и дату публикации, сохраняется при переносе.

Качество видео также не изменяется. Однако есть определенные требования к размеру и длительности видео, а также их статусу на YouTube. Процесс импорта может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от объема переносимого контента.

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Российский видеохостинг Rutube представил новую функцию, позволяющую авторам контента быстро переносить свои видео с YouTube. Теперь за раз можно переместить до двух тысяч единиц контента. Об этом сообщили в пресс-службе видеохостинга. «Rutube запустил функцию быстрого переноса контента с YouTube. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную — достаточно нажать одну кнопку», — заявили ТАСС в пресс-службе Rutube. Там же отметили, что перемещать контент между видеохостингами в ручную не нужно, это можно сделать за один клик. В интерфейсе Rutube появилась возможность импортирования видео прямо из настроек канала. Для этого необходимо подтвердить права на канал на YouTube, добавив уникальный код в описание и указав идентификатор канала. Важная информация о видео, включая название, описание, обложку и дату публикации, сохраняется при переносе. Качество видео также не изменяется. Однако есть определенные требования к размеру и длительности видео, а также их статусу на YouTube. Процесс импорта может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от объема переносимого контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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