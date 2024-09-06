Армения без комментариев передумала арестовывать Путина

07 сентября 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Армения отозвала свою подпись с декларации, поддерживающей арест Владимира Путина Фото: Виталий Страхов © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Армения без комментариев отозвала подпись с декларации Совета Европы (СЕ), поддерживающей ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина. Это указано в финальной версии документа. «Список государств, поддержавших декларацию: Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Румыния, Хорватия, Швеция, Финляндия и другие страны», — указано в документе, опубликованном на сайте СЕ. Издание Auroranews отмечает, что подпись Армении, которая была в проекте декларации, отсутствует, а власти республики не комментировали это официально. Документ был принят 6 сентября. В нем призывают создать специальный трибунал «по преступлениям против Украины», а также перечислены ордеры на арест Путина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и других политических лиц. В марте 2023 года непризнанная РФ досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Владимира Путина и других политиков. Решения суда не имеют юридической силы с точки зрения России и других стран, включая США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ордер МУС не способен ограничить контакты Путина с заинтересованными в них странами, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армения без комментариев отозвала подпись с декларации Совета Европы (СЕ), поддерживающей ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина. Это указано в финальной версии документа. «Список государств, поддержавших декларацию: Литва, Латвия, Эстония, Австрия, Румыния, Хорватия, Швеция, Финляндия и другие страны», — указано в документе, опубликованном на сайте СЕ. Издание Auroranews отмечает, что подпись Армении, которая была в проекте декларации, отсутствует, а власти республики не комментировали это официально. Документ был принят 6 сентября. В нем призывают создать специальный трибунал «по преступлениям против Украины», а также перечислены ордеры на арест Путина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и других политических лиц. В марте 2023 года непризнанная РФ досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Владимира Путина и других политиков. Решения суда не имеют юридической силы с точки зрения России и других стран, включая США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ордер МУС не способен ограничить контакты Путина с заинтересованными в них странами, пишет RT.