Спустя три месяца после достижения экипажем Starliner международной космической станции, шаттл отправляется на Землю. Корабль отстыковался от МКС и оставил космонавтов в ожидании следующей возможности вернуться на планету после прибытия космонавтов SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.
Трансляцию отбытия Starliner на Землю ведет НАСА в соцсети X. На кадрах изображена отстыковка космического корабля на МКС. Экипаж не вернется вместе со Starliner домой из-за технических неполадок на судне.
Ранее НАСА приняло радикальное решение: перевести двух астронавтов в миссию SpaceX и вернуть Starliner пустым. Меры были приняты из-за вышедших из строя двигателей системы управления. НАСА обратилось к Маску с просьбой посодействовать в возвращении экипажа на Землю. Подробнее о происшествии космического масштаба — в материале URA.RU.
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