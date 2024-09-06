06 сентября 2024

Starliner отправился на Землю, оставив экипаж на станции ждать корабля Маска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Starliner отправился на Землю без экипажа
Starliner отправился на Землю без экипажа Фото:

Спустя три месяца после достижения экипажем Starliner международной космической станции, шаттл отправляется на Землю. Корабль отстыковался от МКС и оставил космонавтов в ожидании следующей возможности вернуться на планету после прибытия космонавтов SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску.

Трансляцию отбытия Starliner на Землю ведет НАСА в соцсети X. На кадрах изображена отстыковка космического корабля на МКС. Экипаж не вернется вместе со Starliner домой из-за технических неполадок на судне.

Ранее НАСА приняло радикальное решение: перевести двух астронавтов в миссию SpaceX и вернуть Starliner пустым. Меры были приняты из-за вышедших из строя двигателей системы управления. НАСА обратилось к Маску с просьбой посодействовать в возвращении экипажа на Землю. Подробнее о происшествии космического масштаба — в материале URA.RU.

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Спустя три месяца после достижения экипажем Starliner международной космической станции, шаттл отправляется на Землю. Корабль отстыковался от МКС и оставил космонавтов в ожидании следующей возможности вернуться на планету после прибытия космонавтов SpaceX, принадлежащей предпринимателю Илону Маску. Трансляцию отбытия Starliner на Землю ведет НАСА в соцсети X. На кадрах изображена отстыковка космического корабля на МКС. Экипаж не вернется вместе со Starliner домой из-за технических неполадок на судне. Ранее НАСА приняло радикальное решение: перевести двух астронавтов в миссию SpaceX и вернуть Starliner пустым. Меры были приняты из-за вышедших из строя двигателей системы управления. НАСА обратилось к Маску с просьбой посодействовать в возвращении экипажа на Землю. Подробнее о происшествии космического масштаба — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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