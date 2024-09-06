06 сентября 2024

Алаудинов рассказал о серьезных потерях ВСУ под Курском за последние сутки

Алаудинов: бойцы ВС РФ нашли и подбили два украинских танка в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алаудинов сообщил, что работа по освобождению Курской области продолжается
Алаудинов сообщил, что работа по освобождению Курской области продолжается Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потеряли на курском направлении два танка, два миномета, автотранспорт, а также большое количество живой силы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«На нашем направлении сегодня было найдено и подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка... Уничтожено очень много живой силы противника», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Генерал-майор также отметил, что на курской земле ВСУ приходится «очень несладко». По его словам, пока нельзя говорить о полном освобождении Курской области, но работа продолжается до конца.

Ранее Алаудинов не смог сдержать смех, говоря об уничтоженных позициях ВСУ под Курском. Генерал-майор сообщил, что украинские боевики сбили российский дрон и тем самым сожгли собственные позиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ потеряли на курском направлении два танка, два миномета, автотранспорт, а также большое количество живой силы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «На нашем направлении сегодня было найдено и подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка... Уничтожено очень много живой силы противника», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Генерал-майор также отметил, что на курской земле ВСУ приходится «очень несладко». По его словам, пока нельзя говорить о полном освобождении Курской области, но работа продолжается до конца. Ранее Алаудинов не смог сдержать смех, говоря об уничтоженных позициях ВСУ под Курском. Генерал-майор сообщил, что украинские боевики сбили российский дрон и тем самым сожгли собственные позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...