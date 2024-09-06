Алаудинов рассказал о серьезных потерях ВСУ под Курском за последние сутки

ВСУ потеряли на курском направлении два танка, два миномета, автотранспорт, а также большое количество живой силы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«На нашем направлении сегодня было найдено и подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка... Уничтожено очень много живой силы противника», — сообщил Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Генерал-майор также отметил, что на курской земле ВСУ приходится «очень несладко». По его словам, пока нельзя говорить о полном освобождении Курской области, но работа продолжается до конца.
Ранее Алаудинов не смог сдержать смех, говоря об уничтоженных позициях ВСУ под Курском. Генерал-майор сообщил, что украинские боевики сбили российский дрон и тем самым сожгли собственные позиции.
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