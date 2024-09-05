05 сентября 2024

Алаудинов не смог сдержать смех, говоря об уничтоженных позициях ВСУ под Курском

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Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая об уничтоженных позициях ВСУ под Курском
Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая об уничтоженных позициях ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Отряд «Аида» атаковал украинский пункт управления беспилотниками в Курской области. Боевики ВСУ сбили российский дрон, но украинские позиции все равно были выжжены его обломками. Об этом со смехом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — со смехом рассказал генерал-майор на видео в своем telegram-канале.

Алаудинов также отметил, что на курском направлении ВС РФ смогли добиться устойчивой обороны. Противник пытается проявить себя, но у него не получается.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ задействовали под Курском большое количество иностранных наемников. По его словам, серьезный процент иностранцев украинская армия в российском регионе уже потеряла.

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Отряд «Аида» атаковал украинский пункт управления беспилотниками в Курской области. Боевики ВСУ сбили российский дрон, но украинские позиции все равно были выжжены его обломками. Об этом со смехом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — со смехом рассказал генерал-майор на видео в своем telegram-канале. Алаудинов также отметил, что на курском направлении ВС РФ смогли добиться устойчивой обороны. Противник пытается проявить себя, но у него не получается. Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ задействовали под Курском большое количество иностранных наемников. По его словам, серьезный процент иностранцев украинская армия в российском регионе уже потеряла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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