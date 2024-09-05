Алаудинов не смог сдержать смех, говоря об уничтоженных позициях ВСУ под Курском

Отряд «Аида» атаковал украинский пункт управления беспилотниками в Курской области. Боевики ВСУ сбили российский дрон, но украинские позиции все равно были выжжены его обломками. Об этом со смехом рассказал командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, прям ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», — со смехом рассказал генерал-майор на видео в своем telegram-канале.
Алаудинов также отметил, что на курском направлении ВС РФ смогли добиться устойчивой обороны. Противник пытается проявить себя, но у него не получается.
Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ задействовали под Курском большое количество иностранных наемников. По его словам, серьезный процент иностранцев украинская армия в российском регионе уже потеряла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.