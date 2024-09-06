Курганские врачи поставили на ноги мальчика с болезнью «хрустального человека». Фото

Курганские врачи провели операцию мальчику с хрупкими костями из ДНР

07 сентября 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

В Центре имени Илизарова врачи помогли мальчику из ДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане врачи Центра имени Илизарова поставили мальчика с болезнью «хрустального человека» из Донецкой Народной республики (ДНР). Болезнь представляет собой редкое наследственное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей и деформацией скелета, сообщили в медучреждении. «Четырехлетний малыш из ДНР завершил лечение в клинике имени Илизарова. Врачи исправили последствия неудачного лечения неправильно сросшегося перелома на фоне болезни „хрустального человека“ — редкого наследственного заболевания соединительной ткани и скелета, которое характеризуется повышенной ломкостью костей и деформациями», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Уточнятся, что за четыре года жизни мальчик перенес более 25 переломов костей. Два года назад была неудачная попытка зафиксировать зону перелома бедра пластиной, что привело к повторному перелому и появлению деформации. Ребенок перестал вставать и ходить, был вынужден передвигаться в коляске. После операции в Кургане мальчик начал заново учиться ходить при помощи ходунков. Сообщалось, что врачи Центра имени Илизарова сделали сложные операции на ногах двум подросткам с ДЦП из Луганской Народной республики. У пациента Владимира был двусторонний вывих бедер и многоплоскостная деформация стоп, а его сестра Мария могла передвигаться только на согнутых ногах с развернутыми внутрь коленными суставами. После операции мальчик начал заново учиться ходить НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане врачи Центра имени Илизарова поставили мальчика с болезнью «хрустального человека» из Донецкой Народной республики (ДНР). Болезнь представляет собой редкое наследственное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей и деформацией скелета, сообщили в медучреждении. «Четырехлетний малыш из ДНР завершил лечение в клинике имени Илизарова. Врачи исправили последствия неудачного лечения неправильно сросшегося перелома на фоне болезни „хрустального человека“ — редкого наследственного заболевания соединительной ткани и скелета, которое характеризуется повышенной ломкостью костей и деформациями», — сообщили в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». Уточнятся, что за четыре года жизни мальчик перенес более 25 переломов костей. Два года назад была неудачная попытка зафиксировать зону перелома бедра пластиной, что привело к повторному перелому и появлению деформации. Ребенок перестал вставать и ходить, был вынужден передвигаться в коляске. После операции в Кургане мальчик начал заново учиться ходить при помощи ходунков. Сообщалось, что врачи Центра имени Илизарова сделали сложные операции на ногах двум подросткам с ДЦП из Луганской Народной республики. У пациента Владимира был двусторонний вывих бедер и многоплоскостная деформация стоп, а его сестра Мария могла передвигаться только на согнутых ногах с развернутыми внутрь коленными суставами.