06 сентября 2024

В выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от гриппа

На выборах губернатора Челябинской области откроются пункты вакцинации от гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев призвали привиться от гриппа Фото:

В дни выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 7 и 8 сентября, на избирательных участках откроются пункты вакцинации против гриппа. Поставить прививку смогут жители Челябинска, а также других городов и районов региона, рассказали в областном Министерстве здравоохранения.

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«Своевременная вакцинация — наилучший способ защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений. Для процедуры при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС», — пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что 7 и 8 сентября вакцинация будет доступна в определенные часы в различных образовательных и культурных учреждениях Челябинска. Пройти вакцинацию на избирательных участках также смогут жители 14 районов и 7 городских округов региона.

Как сообщало URA.RU ранее, вакцинация прошла в ТРК и общественных местах Челябинска 31 августа. Прививочная кампания в тот день охватила все районы города.

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В дни выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 7 и 8 сентября, на избирательных участках откроются пункты вакцинации против гриппа. Поставить прививку смогут жители Челябинска, а также других городов и районов региона, рассказали в областном Министерстве здравоохранения. «Своевременная вакцинация — наилучший способ защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений. Для процедуры при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС», — пояснили в ведомстве. В Минздраве уточнили, что 7 и 8 сентября вакцинация будет доступна в определенные часы в различных образовательных и культурных учреждениях Челябинска. Пройти вакцинацию на избирательных участках также смогут жители 14 районов и 7 городских округов региона. Как сообщало URA.RU ранее, вакцинация прошла в ТРК и общественных местах Челябинска 31 августа. Прививочная кампания в тот день охватила все районы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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