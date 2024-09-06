В выходные жители Челябинской области смогут поставить прививку от гриппа

На выборах губернатора Челябинской области откроются пункты вакцинации от гриппа

07 сентября 2024 в 06:19 Размер текста - 17 +

Челябинцев призвали привиться от гриппа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В дни выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 7 и 8 сентября, на избирательных участках откроются пункты вакцинации против гриппа. Поставить прививку смогут жители Челябинска, а также других городов и районов региона, рассказали в областном Министерстве здравоохранения. Новость по теме Как подготовиться к сезону простуд: пять способов и практические советы «Своевременная вакцинация — наилучший способ защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений. Для процедуры при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС», — пояснили в ведомстве. В Минздраве уточнили, что 7 и 8 сентября вакцинация будет доступна в определенные часы в различных образовательных и культурных учреждениях Челябинска. Пройти вакцинацию на избирательных участках также смогут жители 14 районов и 7 городских округов региона. Как сообщало URA.RU ранее, вакцинация прошла в ТРК и общественных местах Челябинска 31 августа. Прививочная кампания в тот день охватила все районы города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В дни выборов губернатора Челябинской области, которые состоятся 7 и 8 сентября, на избирательных участках откроются пункты вакцинации против гриппа. Поставить прививку смогут жители Челябинска, а также других городов и районов региона, рассказали в областном Министерстве здравоохранения. «Своевременная вакцинация — наилучший способ защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений. Для процедуры при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС», — пояснили в ведомстве. В Минздраве уточнили, что 7 и 8 сентября вакцинация будет доступна в определенные часы в различных образовательных и культурных учреждениях Челябинска. Пройти вакцинацию на избирательных участках также смогут жители 14 районов и 7 городских округов региона. Как сообщало URA.RU ранее, вакцинация прошла в ТРК и общественных местах Челябинска 31 августа. Прививочная кампания в тот день охватила все районы города.