Челябинцам предложили поставить прививку от гриппа в ТРК

Жителям Челябинска дали возможность вакцинироваться от гриппа в помещениях торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Как 30 августа сообщили в пресс-службе городской мэрии, поставить прививку можно будет по шести адресам.
«В субботу, 31 августа, вакцинация пройдет в ТРК и общественных местах Челябинска. Поставить прививку от гриппа всегда также можно в своей поликлинике по месту жительства», — заявили в мэрии.
Прививочная кампания в выходной день охватит все районы города. Вакцинацию организуют по адресам:
- Торгово-развлекательный комплекс «Алмаз»: с 10 до 16 часов;
- Магазин «Леруа Мерлен»: с 9 до 11 часов;
- Торговый комплекс «Кольцо»: с 10 до 13 часов;
- Пешеходная улица Кировка: с 10 до 13 часов;
- Торгово-развлекательный комплекс «Куба»: с 10 до 14 часов;
- Торгово-развлекательный комплекс «Горки»: с 11 до 15 часов.
В августе губернатор Алексей Текслер призвал промышленников подключиться к проведению вакцинации. Целью проводимой работы стала задача избежать вспышек сезонных заболеваний среди населения. Главрач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов настоятельно рекомендовал не затягивать с прививками, так как формирование иммунитета занимает около месяца. В регионе имеется более 500 тысяч доз вакцины различных производителей.
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