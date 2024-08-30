Челябинцам предложили поставить прививку от гриппа в ТРК

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Поставить от гриппа прививки можно будет в ТРК и на Кировке
Поставить от гриппа прививки можно будет в ТРК и на Кировке Фото:

Жителям Челябинска дали возможность вакцинироваться от гриппа в помещениях торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Как 30 августа сообщили в пресс-службе городской мэрии, поставить прививку можно будет по шести адресам.

«В субботу, 31 августа, вакцинация пройдет в ТРК и общественных местах Челябинска. Поставить прививку от гриппа всегда также можно в своей поликлинике по месту жительства», — заявили в мэрии.

Прививочная кампания в выходной день охватит все районы города. Вакцинацию организуют по адресам:

  • Торгово-развлекательный комплекс «Алмаз»: с 10 до 16 часов;
  • Магазин «Леруа Мерлен»: с 9 до 11 часов;
  • Торговый комплекс «Кольцо»: с 10 до 13 часов;
  • Пешеходная улица Кировка: с 10 до 13 часов;
  • Торгово-развлекательный комплекс «Куба»: с 10 до 14 часов;
  • Торгово-развлекательный комплекс «Горки»: с 11 до 15 часов.

В августе губернатор Алексей Текслер призвал промышленников подключиться к проведению вакцинации. Целью проводимой работы стала задача избежать вспышек сезонных заболеваний среди населения. Главрач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов настоятельно рекомендовал не затягивать с прививками, так как формирование иммунитета занимает около месяца. В регионе имеется более 500 тысяч доз вакцины различных производителей.

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Жителям Челябинска дали возможность вакцинироваться от гриппа в помещениях торгово-развлекательных комплексов (ТРК). Как 30 августа сообщили в пресс-службе городской мэрии, поставить прививку можно будет по шести адресам. «В субботу, 31 августа, вакцинация пройдет в ТРК и общественных местах Челябинска. Поставить прививку от гриппа всегда также можно в своей поликлинике по месту жительства», — заявили в мэрии. Прививочная кампания в выходной день охватит все районы города. Вакцинацию организуют по адресам: В августе губернатор Алексей Текслер призвал промышленников подключиться к проведению вакцинации. Целью проводимой работы стала задача избежать вспышек сезонных заболеваний среди населения. Главрач городской клинической больницы №1 Челябинска Дмитрий Тарасов настоятельно рекомендовал не затягивать с прививками, так как формирование иммунитета занимает около месяца. В регионе имеется более 500 тысяч доз вакцины различных производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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