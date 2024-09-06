Курганские казаки, встретившиеся с Путиным, завершили конный поход в Монголию

07 сентября 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Казаки начали конный поход четыре месяца назад (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганские казаки, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, завершили конный поход до Монголии. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Сегодня Конный поход достиг своей последней точки — Мемориального комплекса Зайсан. Мы дошли, сделали все, что заявляли и даже больше», — написано в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор». Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Казаки проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские казаки, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, завершили конный поход до Монголии. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Сегодня Конный поход достиг своей последней точки — Мемориального комплекса Зайсан. Мы дошли, сделали все, что заявляли и даже больше», — написано в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор». Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Казаки проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.