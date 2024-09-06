06 сентября 2024

Курганские казаки, встретившиеся с Путиным, завершили конный поход в Монголию

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Казаки начали конный поход четыре месяца назад (архивное фото) Фото:

Курганские казаки, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, завершили конный поход до Монголии. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

«Сегодня Конный поход достиг своей последней точки — Мемориального комплекса Зайсан. Мы дошли, сделали все, что заявляли и даже больше», — написано в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор».

Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Казаки проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.

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Курганские казаки, которые встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, завершили конный поход до Монголии. Об этом они сообщили в своих соцсетях. «Сегодня Конный поход достиг своей последней точки — Мемориального комплекса Зайсан. Мы дошли, сделали все, что заявляли и даже больше», — написано в telegram-канале «Поход Курган — Улан-Батор». Казаки отправились в конный поход дружбы из Кургана в Монголию 27 апреля 2024 года. Казаки проехали на лошадях русской и монгольской породы 4100 километров до Улан-Батора, где находится мемориал Зайсан. Одна из целей похода — укрепление межнациональной и межконфессиональной дружбы. Будучи в Монголии, казаки встретились с Владимиром Путиным, а также передали монгольским мусульманам святыни из России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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