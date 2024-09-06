06 сентября 2024

В ХМАО мужчина подделал трудовую книжку, чтобы получать надбавки

© Служба новостей «URA.RU»
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По поддельной трудовой книжке мигрант работал в ХМАО 10 лет
По поддельной трудовой книжке мигрант работал в ХМАО 10 лет Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) уроженец Дагестана подделал трудовую книжку, чтобы получать надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. Суд доказал его вину, но мужчина вернул незаконно полученные деньги, поэтому ему назначили только штраф.

«Осужденный — выходец из Дагестана. В Нижневартовске он купил за пять тысяч рублей трудовую книжку с ложными сведениями о прошлом месте работы… С помощью нее он получал надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. В итоге вахтовик вернул незаконно заработанные деньги и отделался штрафом. Суд взыскал с него 150 тысяч рублей», — пишет NEFT.

Всего ущерб фирме был оценен в 889 тысяч рублей. По поддельной трудовой книжке мужчина работал десять лет.

Ранее URA.RU писало, что вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки.

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В Нижневартовске (ХМАО) уроженец Дагестана подделал трудовую книжку, чтобы получать надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. Суд доказал его вину, но мужчина вернул незаконно полученные деньги, поэтому ему назначили только штраф. «Осужденный — выходец из Дагестана. В Нижневартовске он купил за пять тысяч рублей трудовую книжку с ложными сведениями о прошлом месте работы… С помощью нее он получал надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. В итоге вахтовик вернул незаконно заработанные деньги и отделался штрафом. Суд взыскал с него 150 тысяч рублей», — пишет NEFT. Всего ущерб фирме был оценен в 889 тысяч рублей. По поддельной трудовой книжке мужчина работал десять лет. Ранее URA.RU писало, что вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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