В ХМАО мужчина подделал трудовую книжку, чтобы получать надбавки

В Нижневартовске (ХМАО) уроженец Дагестана подделал трудовую книжку, чтобы получать надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. Суд доказал его вину, но мужчина вернул незаконно полученные деньги, поэтому ему назначили только штраф.
«Осужденный — выходец из Дагестана. В Нижневартовске он купил за пять тысяч рублей трудовую книжку с ложными сведениями о прошлом месте работы… С помощью нее он получал надбавку за стаж работы в условиях Крайнего Севера. В итоге вахтовик вернул незаконно заработанные деньги и отделался штрафом. Суд взыскал с него 150 тысяч рублей», — пишет NEFT.
Всего ущерб фирме был оценен в 889 тысяч рублей. По поддельной трудовой книжке мужчина работал десять лет.
Ранее URA.RU писало, что вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки.
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